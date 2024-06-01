السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تل أبيب توافق على قبول 33 محتجزا حيا أو ميتا فى المرحلة الأولى من صفقة التبادل

جريدة الدستور

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب وافقت على قبول 33 محتجزا حيا أو ميتا في المرحلة الأولى من صفقة التبادل وإنهاء الحرب في المرحلة الثانية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

 

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن عن مراحل مقترحة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس فى قطاع غزة.

وقال «بايدن» إن الاقتراح يتضمن ٣ مراحل، الأولى مدتها ٦ أسابيع وتشمل وقفًا كاملًا لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلى من جميع الأماكن السكانية فى غزة، وإطلاق سراح المحتجزين فى القطاع مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين.


وأشار إلى أنه سيكون هناك محتجزون أمريكيون يتم إطلاق سراحهم فى هذه المرحلة، إضافة إلى جثامين ستتم إعادتها، بجانب عودة الفلسطينيين إلى منازلهم بما فى ذلك الموجودة بمناطق الشمال، كما ستتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 

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