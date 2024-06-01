السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحضور البابا تواضروس.. بدء احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى مصر

احتفالية دخول العائلة
احتفالية دخول العائلة المقدسة الى مصر وعرض ام الدنيا

وصل منذ قليل، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي يترأس احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر التى تقام  بكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما يتم خلال الاحتفالية الاحتفاء بإطلاق الجزء الثاني من العمل الدرامي الوثائقى أم الدنيا، الذي تقوم ببطولته الفنانة القديرة سوسن بدر.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ومن المقرر أن يلقى البابا تواضروس الثاني كلمته، ثم يتم عرض أول حلقتين من العمل الدرامي الوثائقى أم الدنيا، وذلك قبل انطلاقه رسميا للجمهور يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو على منصة واتش ات الرقمية.

تفاصيل احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر وافتتاح "أم الدنيا 2"

وتقام الاحتفالية داخل كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حاليا، بحضور نخبة كبيرة من السفراء والوزراء والقديسين والفنانين، فى مقدمة هؤلاء اشرف سلمان رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنانة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد، نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الرقمية‏، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانين فردوس عبدالحميد، والمخرج محمد فاضل، وأنوشكا، وبوسي، وسوزان نجم الدين وبوسي، وبسمة، وعدد كبير من المسؤولين والإعلاميين.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التقى في يناير الماضي، بالمقر البابوي بالقاهرة، بكلا من نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الرقمية‏ WATCH IT، ووفدًا من الشركة حيث تم عرض ما تم الانتهاء منه في سلسلة أفلام وثائقية تحت عنوان "أم الدنيا"، حيث أن الجزء الثاني يستعرض "رحلة العائلة المقدسة في مصر" ورسالة السيد المسيح داخل وخارج مصر، ووصول القديس مرقس إلى مصر، وعصر الشهداء مع بدايات فكرة الرهبنة في الأديرة، وسوف يتم عرض الحلقات قريبًا على منصة ‏WATCH IT.

وتم طلب ترتيب عرض الفيلم بحضور قداسة البابا وكل من الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي العضو المنتدب للشركة، وممثل منظمة اليونيسكو في مصر وعدد من السفراء الدوليين.

تفاصيل أم الدنيا 2 

"أم الدنيا 2" أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية، وتتناول أحداث الجزء الثاني بالتفصيل تاريخ مصر الفرعوني والقبطي والإسلامي، وقصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، ويتكون من 10 حلقات بواقع حلقتين كل اسبوع، وتشارك الفنانة سوسن بدر في السلسلة الوثائقية "أم الدنيا" بالتعليق الصوتي بطريقة مشوقة وبسيطة؛ حتى يستوعب الجمهور تاريخ مصر وعظمة حضارتها القديمة.

البابا تواضروس الثاني تواضروس العائلة المقدسة مسلسل أم الدنيا مصر

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