السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عصابة سرقة السيارات بمنطقة الخليفة

جريدة الدستور

أقر عاطلان أمام جهات التحقيق بالقاهرة، بتكوينهما تشكيل عصابي، تخصص في سرقة السيارات في منطقة الخليفة، وأقرا أنهما نفذا 4 جرائم سرقة، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات فيما ارتكبوه من جرائم.

وأضاف المتهمان في اعترافاتهما أنهما قاما بتنفيذ جرائمهما عن طريق استخدام إسلوب ما يسمى بالمفتاح المصطنع، حيث يقومان بسرقة البطاريات والسيارات وأنهما باعا حصيلة المسروقات بثمن بخس إلى عميل اتفقا معه على بيع المسروقات بمقابل مادي، وقد أرشد المتهمين عن كافة المسروقات.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تمكنت من ضبط متهمين بتنفي جرائم سرقة سيارات وبطاريات، في منطقة الخليفة، وأحيلا للنيابة التي أمرت بحبسهما على ذمة القضايا.

جهات التحقيق تشكيل عصابي سرقة السيارات منطقة الخليفة المفتاح المصطنع أجهزة الأمن بالقاهرة

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