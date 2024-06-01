باحث في الشأن الإيرانى: تنافس بين الجناح الإصلاحى والمحافظ على انتخابات طهران

قال محمد خيري، الباحث في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إن الانتخابات الإيرانية التي تجري هذا العام بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحمل طابعًا تنافسيًا بين الجناح الإصلاحي والمحافظ، في ظل ترشح عدد كبير من المحسوبين على التيارين في تلك الانتخابات لاختيار خلفًا لرئيسي بعد وفاته في حادث تحطم طائرته المروحية خلال عودته من أذربيحان.

وأضاف خيري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الانتخابات التي ستجري يوم 28 يونيو الجاري، تقدم عليها عدد من المرشحين البارزين وهم محمد رضا صباغيان، مصطفى كواكبيان، عباس مقتدائى، قدرتعلي حشمتيان، سعيد جليلي، علي لاريجاني، مشيرًا إلى أن أهم مرشح على الإطلاق هو الجنرال وحيد حقانيان مستشار المرشد الإيراني للشئون الخاصة، وذراعه اليمني.

وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أنه بعدما كانت حظوظ سعيد جليلي مرتفعة بالفوز وهو محسوب على التيار المتشدد إلا أن الدفع بحقانيان أربك المشهد السياسي والانتخابي في إيران، وبات الجميع ينظر إلى حقانيان على أنه المرشح صاحب الفرصة الأكبر للفوز بالرئاسة، لافتًا إلى أن الكرة الآن في ملعب مجلس صيانة الدستور الذي يجيز ترشح أسماء ويرفض أسماءً أخرى بحكم اختصاصه، إذ يعمل على تنقيح أسماء المرشحين المتقدمين للترشح.

الانتخابات الايرانية

فتحت إيران، الخميس، باب الترشح لـ الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 28 يونيو المقبل، والتي تم الإعلان عنها عقب الوفاة المفاجئة للرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته الأسبوع الماضى 19 مايو.

وبدأ التسجيل، حسبما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية، في الثامنة صباحًا (4 صباحًا بتوقيت جرينتش)، الخميس، على أن ينتهي عند 18:00 مساءً بالتوقيت المحلي. ويتم تسجيل الطلبات في مقر وزارة الداخلية الإيرانية في طهران، ويستمر تسجيل أسماء الراغبين بالترشح للانتخابات حتى 3 من يوليو.

وبشأن شروط الترشح، فوفقًا للمادة 35 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية في إيران، يشترط أن يكون المتقدم "مطلعًا دينيًا وسياسيًا وإيراني الأصل، ويحمل الجنسية الإيرانية ومديرًا ومدبرًا وحسن السيرة والأمانة والتقوى والإيمان والاعتقاد بمبادئ الجمهورية الإسلامية والمذهب (الشيعي) الرسمي للبلاد".

ووفق الجدول الزمن المعد، سيتم البت في أهلية المرشحين خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و10 يونيو المقبل، حيث سيتم رفع الأسماء المرشحة بعدها إلى مجلس صيانة الدستور المنوط إليه صلاحية المصادقة النهائية لخوض الانتخابات.