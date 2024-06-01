السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد الطاهري يصل الكاتدرائية لحضور حفل افتتاح المسلسل الوثائقى "أم الدنيا 2"

احمد الطاهري
احمد الطاهري

وصل منذ قليل، الإعلامي والكاتب الصحفى أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لحضور حفل إطلاق الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا"، وهو أحدث الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT الرقمية، والذي يقام بالتزامن مع ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر التى تقام حاليا بالكنيسة ويترأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية، عرض أول حلقتين من مسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا"، والذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على منصة WATCH IT، ويستعرض الفيلم رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر. 

وتقام الاحتفالية بحضور نخبة كبيرة من السفراء والوزراء والقديسين والفنانين.

 

احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في يناير الماضي، بالمقر البابوي بالقاهرة،  نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الرقمية‏ WATCH IT، ووفدًا من الشركة حيث تم عرض ما تم الانتهاء منه في سلسلة الدراما الوثائقية تحت عنوان "أم الدنيا"، حيث إن الجزء الثاني يستعرض "رحلة العائلة المقدسة في مصر" ورسالة السيد المسيح داخل وخارج مصر، ووصول القديس مرقس إلى مصر، وعصر الشهداء مع بدايات فكرة الرهبنة في الأديرة، وسوف يتم عرض الحلقات قريبًا على منصة ‏WATCH IT.

وتم طلب ترتيب عرض الفيلم بحضور قداسة البابا وكل من الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي العضو المنتدب للشركة، وممثل منظمة اليونيسكو في مصر وعدد من السفراء الدوليين.

وتحتفل الكنائس المصرية، اليوم السبت، بذكرى دخول  العائلة المقدسة إلى أرض مصر، ضمن مسار العائلة المقدسة في الهروب من بيت لحم بفلسطين، بسبب اضطهاد هيرودس.

سلسلة الدراما الوثائقية "أم الدنيا"

وكانت منصة watch it قد عرضت الجزء الأول من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، على شاشتها شهر سبتمبر عام 2022، وحققت نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة عالية، حيث يركز العمل على الحضارة المصرية القديمة، ويبرز كيف صنع قدماء المصريين ميراثا ضخما من الآثار الخالدة.

احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر العائلة المقدسة أم الدنيا أحمد الطاهري قطاع القنوات الإخبارية

مواد متعلقة

عمرو الفقى يصل الكاتدرائية لحضور حفل افتتاح المسلسل الوثائقى "أم الدنيا 2"

"نتابعكم ونقدر جهودكم".. رامي عياش يوجه رسالة شكر لـ الدستور (فيديو)

تعاون مع كاظم الساهر.. تفاصيل ألبوم لطيفة الجديد

بدء مؤتمر مشروع رقمنة ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعى (صور)

الموسيقى الكلاسيكية الإيطالية فى "الحياة حلوة" بالأوبرا

على نغمات "أوه سطلانة".. أيتن عامر تحتفل بتتويج نادى الأهلى ببطولة إفريقيا (فيديو)

هانى سلامة يهنئ النادى الأهلى بعد تتويجه بطلا لإفريقيا

ريهام عبدالحكيم ونجوم الأوبرا يطربون الجمهور على المسرح الكبير (صور)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ما هى شرائح الكهرباء التى لن يتم رفع الدعم عنها؟ (فيديو)

مصدر أمني يعلن موعد انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب لإنهاء تراخيص الإقامة

كتائب القسام تنشر تفاصيل أولية عن عملية الأسر فى جباليا: "أوقعناهم قتلى"

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

"النصر" يكشف حقيقة رحيل رونالدو عن الفريق هذا الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين