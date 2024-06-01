السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز

أشرف زكي وفردوس عبد الحميد وزوجها يشاركون فى احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى مصر

فردوس عبد الحميد
فردوس عبد الحميد وزوجها

وصل منذ قليل، كل من النجمة فردوس عبد الحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر التى تقام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وعرض أولى وثاني حلقات مسلسل أم الدنيا الجزء الثاني.

وتشهد الاحتفالية حضور النجمة سوسن بدر بطلة مسلسل أم الدنيا ومخرج ومؤلف العمل بالإضافة الى عدد كبير من الفنانين والمسؤولين والاعلاميين.

 

وطرحت منصة watch it الإلكترونية البرومو التشويقي الرسمي للجزء الثاني من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، وشهد البرومو ظهور النجمة سوسن بدر بطلة السلسلة، وهي تتحدث عن أهم المحطات التاريخية التي تستعرضها السلسلة بداية من العصر الروماني مرورًا بتاريخ اليهود في مصر ومولد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة، وحتى قدوم الجيش الإسلامي، وحتى العصر الفاطمي.

سلسلة الدراما الوثائقية "أم الدنيا"

وكانت منصة watch it قد عرضت الجزء الأول من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، على شاشتها شهر سبتمبر عام 2022، وحققت نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة عالية، حيث يركز العمل على الحضارة المصرية القديمة، ويبرز كيف صنع قدماء المصريين ميراثا ضخما من الآثار الخالدة.

وبدأ الجزء الأول من السلسلة الوثائقية، مع الإنسان المصري القديم، وصولا إلى حكم كليوباترا، مرورا بتوحيد القطرين وعصر بناء الأهرامات، وعصر الاضمحلال (الأول والثاني)، فضلا عن الهكسوس، وعصر ازدهار الدولة المصرية، وضمت الأحداث عظمة الحضارة المصرية القديمة، وكيف صنع الأجداد ميراثًا ضخمًا من الآثار المصرية القديمة والمعابد.

حمد فاضل المخرج محمد فاضل محمد فاضل فردوس عبد الحميد أشرف زكي المهن التمثيلية احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة

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