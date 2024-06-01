السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحفيين" تعلن مواعيد عقد جلسات مقابلة المتقدمين لجدول تحت التمرين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي هشام يونس، وكيل أول النقابة، عقد جلسة مقابلة المتقدمين لجدول تحت التمرين من قسمي التصوير والتصحيح يوم الاثنين الموافق 3 يونيو في تمام الساعة الرابعة مساء بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.
وتقرر أن تكون مقابلة المتقدمين من قسم الديسك يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو في تمام الساعة الثالثة ظهرا بالدور الرابع.

كما قررت اللجنة عقد جلسة للمتقدمين لجدول تحت التمرين من قسم الإخراج يوم الأحد 9 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساء بمركز التدريب بالدور السابع.

وكانت اللجنة قد قررت مقابلة المتقدمين لجدول تحت التمرين وفق التخصص والأقسام التي يعملون بها وسوف يتم نشر مواعيد باقي الأقسام تباعا وأماكن القاعات.

 

 

 

لجنة القيد مركز التدريب التصوير محمد حسنين هيكل جدول تحت التمرين

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