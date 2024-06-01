السبت 01 يونيو 2024
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أهالي المحتجزين يهددون.. هل يخضع نتنياهو لمطالب إتمام صفقة التبادل؟ (فيديو)

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

أوضحت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" دانا أبو شمسية، تفاصيل اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، والمواقف من الجانب الإسرائيلي، خاصة بعد الدعوات الكبيرة من قبل عائلات المحتجزين.

 

وأشارت إلى أن المتظاهرين متواجدين الآن أمام وزارة الدفاع الإسرائيلي بتل أبيب، هذا المكان الذي عادة ما تتم فيه اجتماعات كبينت الحرب والاجتماع المعني بإدارة الشؤون السياسية والأمنية، ومن المتوقع اليوم بعد ساعات قليلة أن يخرج الكثير من الإسرائيليين، ومن المتوقع أن يكون هناك ردود أفعال إسرائيلية وعلى رأسها  إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي وأيضا وزير المالية الإسرائيلية  سموتريتش.

 

وأكد بنيامين نتنياهو، أن إتمام مراحل الصفقة الثلاثة يجب أن تكون مستوفاة الشروط للانتقال إلى المرحلة الثانية من الصفقة، والمرحلة الأولى من الصفقة والتي قد تصل في مداها إلى ستة أسابيع سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، والتي تتمثل في الانسحاب الكامل من غزة، والثالثة إعادة إعمار القطاع.

 

وكان  نتنياهو يقول إنه من المبكر الحديث عن المراحل الثلاثة الآن، ولكن يجب الحديث عن كل مرحلة بعد إتمام المرحلة التي سبقتها وضمان إتمامها، وكذلك الحال قال إن الحكومة الإسرائيلية مجتمعة ترمي إلى الوصول إلى صفقة التبادل قد تفضي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين.

أهالي المحتجزين نتنياهو القاهرة الإخبارية وزارة الدفاع الاسرائيلي سموتريتش

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