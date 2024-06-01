السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: استنئاف جلسات الحوار تعزز الاصطفاف الوطنى لمواجهة تحديات الأمن القومى

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، إن استئناف جلسات الحوار الوطنى كمنصة حيوية للتباحث والتشاور بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية فى البلاد، يأتى فى توقيت بالغ الأهمية فى ظل التحديات الإقليمية التى تهدد الأمن القومى المصرى.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن  مجلس أمناء الحوار الوطنى سيحدد أولويات المرحلة الراهنة فى ضوء العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، بما يتيح التوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة لمواجهة تداعيات ذلك العدوان وحماية الأمن القومى المصرى وسيادة مصر على أراضيها، ودعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة فى إقامة دولته المستقلة، والتصدى بكل حسم لأى مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولات التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أراضيهم.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن عودة جلسات الحوار الوطنى تعتبر فرصة قوية لتعزيز الاصطفاف الوطنى لمواجهة تحديات الأمن القومى، بمفهومه الشامل، والذى يهدف فى الأساس إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعى والتنمية الاقتصادية الشاملة.
ودعت النائبة أمل سلامة جميع القوى والتيارات السياسية والاجتماعية للمشاركة فى الفعالة للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى القادمة، فى ظل التحديات والتهديدات الإقليمية الراهنة، فجميع القوى السياسية تعمل من أجل الحفاظ على مصر وأمنها واستقرارها، من خلال طرح الأفكار والمقترحات البناءة التى يتم التوافق عليها.

 

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«الأسرة المصرية» تجتمع فى الحوار الوطنى لوضع مقترحات حماية الأمن القومى ومنع تصفية القضية الفلسطينية

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استعدادات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم (صور)

النائبة أمل سلامة لجنة حقوق الانسان مجلس النواب جلسات الحوار الوطني الأمن القومي

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