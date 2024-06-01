طريق الأهلي.. فاركو يهزم الواسطى بثلاثية ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس مصر

نجح فريق فاركو في الفوز على الواسطى بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر.

وأقيمت المباراة بين فاركو والواسطى على ملعب "المكس" في إطار مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تقدم محمد بانجورا لصالح فاركو في الدقيقة 29 بعد تسديدة قوية من أحمد فؤاد ارتطمت في قدم بانجورا الذي وضعها بالكعب داخل الشباك.

وتمكن مصطفى حمادة من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة جعلته منفردًا بالمرمى قبل أن يطلق تسديدة صاروخية سكنت الشباك.

وأضاف محمد عز الدين الهدف الثالث في الدقيقة 88، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت مرمى فريق الواسطى.

وتأهل فاركو إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر منتظرًا الفائز من مواجهة الأهلي والألومنيوم والتي تأجلت لوقت لاحق.

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