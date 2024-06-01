السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة تلفيق قضية سلاح لمواطن من قبل مباحث كفر الشيخ

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

كشفت الجهات الأمنية ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع "فيس بوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة كفر الشيخ، بإلقاء القبض على نجله، وتلفيق قضية حيازة أسلحة له، والاستيلاء على مبلغ مالى وهواتف محمولة من المحل الخاص به وتحطيم محتوياته.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة جملةً وتفصيلًا وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود معلومات للأجهزة الأمنية مفادها قيام نجل الشاكى بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (6 فرد محلى، 3 طبنجة، عدد من الطلقات، مبلغ مالى).

  وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته الأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار الشرعية والقانون وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.. وقيام الشاكى بالإدعاء الكاذب لغل يد رجال الشرطة عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نجله.

وبمواجهة الشاكى بما أسفر عنه الفحص من إدعائه الكاذب أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

الجهات الامنية فيس بوك مركز شرطة كفر الشيخ تلفيق قضية حيازة أسلحة الأسلحة النارية

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