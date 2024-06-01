السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دبلوماسي سابق: حماس فكرة ورمز للمقاومة.. و7 أكتوبر ليست من فراغ

جريدة الدستور

قال السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه منذ أن أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهدافه من  الحرب على غزة، هناك شكوك كثيرة ليس فقط من المجتمع الدولي ومن تحليلات أمريكية وغربية كثيرة بل من الداخل إسرائيلي نفسه والمعارضة الإسرائيلية.

 

وأضاف سعد، اليوم السبت، خلال لقاء خاص ببرنامج "الشرق الأوسط"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قصة القضاء على حماس تعتبر  قصة نظرية أكثر منها عملية، لأن حركة حماس ليست مجرد تنظيم ودائما ما يشار إلى أن حماس فكرة ومقاومة ورمز لمقاومة وطنية إلى آخره، وأنه يجب دائمًا تذكر ما قبل 7 أكتوبر وأن هذا لم يحدث من فراغ.

 

وأوضح، أنه فيما تعلق بالرهائن استرداد الأسرى الإسرائيليين مقابل أيضًا الأسرى الفلسطينيين قد يكون هناك قدر من المعقولية في هذا الطلب، ولكن الطرف الآخر يعني شيء طبيعي جدًا أن يطلب مقابل لما سوف يعطيه فالمفاوضات دائمًا أخذ وعطاء.

القاهرة الإخبارية الشرق الأوسط نتنياهو حماس فكرة حماس فكرة مقاومة مقاومة وطنية 7 أكتوبر

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