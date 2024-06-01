السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العشائر الفلسطينية": مقترح بايدن يعتبر اعترافا بفشل إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب على غزة

عاكف المصري
عاكف المصري

قال عاكف المصري مفوض عام العشائر الفلسطينية في قطاع غزة، إن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن مرتبط بحملته الانتخابية وبالحكم القضائي الذي صدر بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإدانته جنائيا، حيث اعتبره نصرا داخليا له وهو يريد وقف الحرب في غزة لرفع أسهمه الانتخابية.

وأضاف المصري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مقترح بايدن يعتبر اعتراف بفشل إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب على غزة التي أعلنت عنها دولة الاحتلال ولكن المقترح أيضًا لم يوضح إلى أين يكون انسحاب قوات الاحتلال.

وتابع "أرى أن هناك فخ في هذا المقترح يجب الحذر منه  وهو وقف الأعمال العدائية وليس وقف الحرب والعدوان على غزة أي بإمكان قوات الاحتلال إعادة العدوان على غزة مرة أخرى وفي أي وقت".

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ماكرون يرحب بمقترح بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة

وسبق، ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، بمقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، داعيًا لإنهاء الحرب بهدف تحقيق "سلام دائم".
جاء ذلك في منشور باللغات العربية والعبرية والإنجليزية على حساب ماكرون عبر منصة إكس.

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وقال ماكرون إننا "ندعم اقتراحًا أعلنت عنه الولايات المتحدة لاتفاق شامل، كما نعمل مع شركائنا في المنطقة لتحقيق السلام والأمان للجميع".


وطالب بـ"الإفراج عن الرهائن، ووقف دائم لإطلاق النار بغزة بهدف العمل من أجل تحقيق السلام، والتقدم في تطبيق مبدأ حل الدولتين".


وأمس الجمعة، زعم الرئيس الأمريكي تقديم إسرائيل مقترحًا من 3 مراحل يشمل وقفًا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

 

فيما قال موقع واللا عن مسؤول أمريكي، إن البيت الأبيض عبر عن خيبة أمله من عدم تطرق الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس لخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

العشائر الفلسطينية قطاع غزة الرئيس الامريكي إسرائيل الاحتلال

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