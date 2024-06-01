الهباش: الولايات المتحدة وإسرائيل منعتا مجلس الأمن 3 مرات من وقف العدوان على غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الموقف الفلسطيني يظل ثابتًا ولم يتغير منذ بداية العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا ضرورة وقف إطلاق النار فورًا وبشكل دائم لحماية حقوق الفلسطينيين ومنع تنفيذ المؤامرة الإسرائيلية التي تستهدف تهجيرهم.

وأشار الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، إلى أهمية إزالة جميع الأسباب التي أدت إلى اندلاع العدوان، موضحًا أن الحل السياسي يجب أن ينهي الاحتلال ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية على أرض فلسطين وفقًا للقرارات الدولية والقانون الدولي.

وأكد أن المسؤولية عن استمرار العدوان تقع على الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث منعتا مجلس الأمن 3 مرات من وقف العدوان باستخدام حق النقض "الفيتو"، مؤكدًا أنه يجب أن يتم انسحاب إسرائيل من قطاع غزة بشكل كامل وتسليم كل المعابر للسلطة الفلسطينية لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني وإعادة النازحين إلى مناطقهم.