السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقًا بمياه النيل شمال أسوان

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت فرق الإنقاذ النهرى بمركز إدفو شمال أسوان، من انتشال جثة غريق لقى مصرعه غرقًا بمياه النيل بقرية المحاميد.

انتشال جثة غريق بمياه النيل بقرية المحاميد

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان إخطارًا بغرق صغير لقى مصرعه غرقًا فى مياه النيل بقرية المحاميد، وعلى الفور تم انتشال جثته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لعرضها على الطبيب الشرعى لمعرفة السبب الحقيقى فى الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن جثة الغريق تدعى محمود عبدالعظيم حسن حسين، 15 سنة، لقى مصرعه أثناء السباحة فى مياه النيل ليلقى مصرعه غرقًا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

أسوان الإنقاذ النهري غريق مياه نهر النيل إدفو

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