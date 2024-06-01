تشكيل نهائى أبطال أوروبا.. فينسيوس ورودريجو يقودان ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه بروسيا دورتموند في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن.

ويقود البرازيليان فينسيوس جونيور ورودريجو جويس، هجوم ريال مدريد في مباراة اليوم؛ فيما يشارك توني كروس بتشكيل ريال مدريد للمرة الأخيرة في مسيرته بعد إعلان اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد انتهاء منافسات الموسم الحالي.



ويعود تيبو كورتوا لحراسة مرمى ريال مدريد في مباراة الليلة، بسبب مرض الأوكراني أندري لونين، حارس الفريق، بإنفلونزا ب والذي تأخر في اللحاق بالبعثة في لندن، وانضم لها صباح اليوم.



تشكيل ريال مدريد لمباراة بروسيا دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، أنطونيو روديجير، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي.

وسط الملعب: فريدريكو فالفيردي، توني كروس، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام.

الهجوم: فينسيوس جونيور، رودريجو جويس.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أندري لونين، كيبا أزيزابالاجا، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أردا جولر، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، براهيم دياز، لوكا مودريتش، خوسيلو".

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية للبطولة بعد عبوره فريق بايرن ميونخ الألماني في مباراة نصف النهائي، بينما عبر بروسيا دورتموند باريس سان جيرمان الفرنسي لهذا الدور.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق اللقب وتعزيز تواجده في صدارة الفائزين باللقب بالوصول لـ15 لقبًا، فيما يأمل فريق بروسيا دورتموند في مواصلة مفاجآته بالبطولة وحصد اللقب الأوروبي الثاني له في تاريخه بعدما حققه لأول مرة في موسم 1996-1997، وتلاها خسارته للمباراة النهائية أمام مواطنه بايرن ميونخ في موسم 2012-2013.