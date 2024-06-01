سياسى فلسطينى لـ"الدستور": خطاب بايدن يصنف تحت مظلة رفع الغطاء عن نتنياهو

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مقترح إسرائيلي من ثلاث مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ماهر صافي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه مرتبط بحملته الانتخابية وبالحكم القضائي الذي صدر بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث اعتبره نصرا داخليا له.

صافي: خطاب بايدن فخ خطير تحاول إسرائيل نصبه لحركة حماس

واعتبر صافي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ‎خطاب بايدن فخ خطير تحاول إسرائيل نصبه لحركة حماس بالتعاون مع أطراف في الإدارة الأمريكية، فقد أكد بايدن من خلال خطابه أن الكرة في ملعب نتنياهو وليست في ملعب المقاومة الفلسطينية الذي يجب على "نتنياهو" أن يعلن بشكل رسمي قبوله هو وحكومته بالمقترح.

صافي: مقترح بايدن تضمن مطالب للمقاومة ومنها انسحاب جيش الاحتلال

‎وأوضح صافي، أن المقترح الذي تحدث عنه بايدن تضمن مطالب للمقاومة ومنها انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم أن المقترح لم يوضح إلى أين يكون انسحابهم، وأن موضوع وقف إطلاق النار في غزة لم يتم حسمه، إذ أن الحديث عن نهاية مستدامة للقتال في المرحلة الثانية لا يحقق مطالب المقاومة الفلسطينية في وقف شامل وكامل لإطلاق النار كما أن حديث بايدن عن التطبيع دون ذكر حق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية.

وتابع صافي: "المقترح الذي طرحه بايدن ينسجم مع تسريبات إسرائيلية قالت إن إسرائيل ستقدم تنازلات بشأن آليات وكيفيات وأعداد تبادل الأسرى في المرحلة الأولى، وستقبل أن تتفاوض على وقف إطلاق النار".

وأشار الخبير الفلسطيني إلى أن بايدن من خلال طرحه للخطاب يخاطب المجتمع الإسرائيلي والنخبة الإسرائيلية، وأن خطابه يصنف تحت مظلة رفع الغطاء عن نتنياهو.