نشوى جاد وسوسن بدر ومحمود رشاد يصلون احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى مصر

وصلت كل من نشوى جاد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، والنجمة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد، إلى العرض الخاص للجزء الثانى من سلسلة أم الدنيا الوثائقية داخل الكاتدرائية واحتفالية دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

وطرحت منصة watch it الإلكترونية البرومو التشويقي الرسمي للجزء الثاني من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، وشهد البرومو ظهور النجمة سوسن بدر بطلة السلسلة، وهي تتحدث عن أهم المحطات التاريخية التي تستعرضها السلسلة بداية من العصر الروماني مرورًا بتاريخ اليهود في مصر ومولد السيد المسيح ورحلة العائلة المقدسة، وحتى قدوم الجيش الإسلامي، وحتى العصر الفاطمي.

سلسلة الدراما الوثائقية "أم الدنيا"

وكانت منصة watch it قد عرضت الجزء الأول من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، على شاشتها شهر سبتمبر عام 2022، وحققت نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة عالية، حيث يركز العمل على الحضارة المصرية القديمة، ويبرز كيف صنع قدماء المصريين ميراثا ضخما من الآثار الخالدة.

وبدأ الجزء الأول من السلسلة الوثائقية، مع الإنسان المصري القديم، وصولا إلى حكم كليوباترا، مرورا بتوحيد القطرين وعصر بناء الأهرامات، وعصر الاضمحلال (الأول والثاني)، فضلا عن الهكسوس، وعصر ازدهار الدولة المصرية، وضمت الأحداث عظمة الحضارة المصرية القديمة، وكيف صنع الأجداد ميراثًا ضخمًا من الآثار المصرية القديمة والمعابد.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر التى تقام باللكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويشارك في حضورها لفيف من الوزراء والمسئولين.

وتحتفل الكنائس المصرية، اليوم السبت، بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، ضمن مسار العائلة المقدسة في الهروب من بيت لحم بفلسطين، بسبب اضطهاد هيرودس.

رحلة العائلة المقدسة إلى مصر من الأحداث الدينية المسيحية ذات الأهمية البالغة، فهي تحمل دلالات إيمانية عميقة وتاريخًا عريقًا.