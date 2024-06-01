السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو الفقى يصل الكاتدرائية لحضور حفل افتتاح المسلسل الوثائقى "أم الدنيا 2"

عمرو الفقي
عمرو الفقي

وصل منذ قليل، عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى كنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لحضور حفل إطلاق الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا"، وهو أحدث الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT الرقمية، والذي يقام بالتزامن مع ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر التى تقام حاليا بالكنيسة ويترأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية، عرض أول حلقتين من مسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا"، والذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على منصة WATCH IT، ويستعرض الفيلم رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر. 

وتقام الاحتفالية بحضور نخبة كبيرة من السفراء والوزراء والقديسين والفنانين.

 

احتفالية دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في يناير الماضي، بالمقر البابوي بالقاهرة،  نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الرقمية‏ WATCH IT، ووفدًا من الشركة حيث تم عرض ما تم الانتهاء منه في سلسلة الدراما الوثائقية تحت عنوان "أم الدنيا"، حيث إن الجزء الثاني يستعرض "رحلة العائلة المقدسة في مصر" ورسالة السيد المسيح داخل وخارج مصر، ووصول القديس مرقس إلى مصر، وعصر الشهداء مع بدايات فكرة الرهبنة في الأديرة، وسوف يتم عرض الحلقات قريبًا على منصة ‏WATCH IT.

وتم طلب ترتيب عرض الفيلم بحضور قداسة البابا وكل من الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي العضو المنتدب للشركة، وممثل منظمة اليونيسكو في مصر وعدد من السفراء الدوليين.

وتحتفل الكنائس المصرية، اليوم السبت، بذكرى دخول  العائلة المقدسة إلى أرض مصر، ضمن مسار العائلة المقدسة في الهروب من بيت لحم بفلسطين، بسبب اضطهاد هيرودس.

سلسلة الدراما الوثائقية "أم الدنيا"

وكانت منصة watch it قد عرضت الجزء الأول من سلسلة "أم الدنيا" الوثائقية، على شاشتها شهر سبتمبر عام 2022، وحققت نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة عالية، حيث يركز العمل على الحضارة المصرية القديمة، ويبرز كيف صنع قدماء المصريين ميراثا ضخما من الآثار الخالدة.

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