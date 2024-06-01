السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لاعبو فريق الهارلم العالمي خلال مباراتهم في الإسكندرية: زيارتنا لمصر فاقت توقعاتنا

فريق هارلم جلوبتروترز
فريق هارلم جلوبتروترز العالمي

أكد لاعبو فريق كرة السلة العالمي هارلم جلوبتروترز الذي يزور مصر خلال جولتهم العالمية، على سعادتهم بالتواجد في مصر والمشاركة في مباراتين بالقاهرة والإسكندرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته السفارة الأمريكية قبيل مبارة الفريق اليوم بنادي سبورتنج الرياضي في الإسكندرية.

وقال سويت لو تو لاعب الفريق العالمي، إن زيارته لمصر فاقت توقعاته، حيث أنه زار العديد من الأماكن السياحية من بينها أهرامات الجيزة، كما قام بدخول الأهرامات والتي كانت تجربة مثيرة.

وأضاف مارك سبلاش، لاعب الفريق، أنه مصر بلدًا تفتح ذراعيها لزائريها، مشيرًا إلى أن تواجد الفريق في مصر هي تجربة ممتعة وأن الفريق استطاع  يرسم البهجة على وجوه الجمهور خلال المباريات.

وأعرب عن إعجابه بالطعام المصري، حيث تناول الفريق خلال فترة تواجدهم في مصر عدة أكلات مصرية وعربية.

وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي انطلقت المبارة في نادي سبورتنج بالإسكندرية، بحضور عدد كبير من الجماهير، والتي بدأت بعروض استعراضية من الفريق العالمي.

وكانت قد رحبت السفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة لدى القاهرة بفريق الهارلم بحفل الاستقبال بالسفارة الأمريكية، مشيرة إلى أنها زيارة الفريق هي الوحيدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جولتهم العالمية لعام 2024.

وأوضحت أن سفارة الولايات المتحدة في القاهرة تتشرف بتواجد فريق السلة العالمي هارلم جلوبتروترز في مصر، لتعزيز التبادل الثقافي والتواصل بين الشعبين المصري والأمريكي.

وتواجد فريق هارلم جلوبتروترز، في مصر في الفترة من 27 مايو إلى 3 يونيو، حيث قدم مباراتين في القاهرة يوم 31 مايو الماضي  على ملعب حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. كما يقدم الفريق اليوم 1 يونيو، مباراة في الإسكندرية على ملعب نادي سبورتنج بالإسكندرية.

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فريق كرة السلة العالمي هارلم جلوبتروترز مؤتمر صحفي الامريكية الإسكندرية

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