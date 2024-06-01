"هيئة السلع التموينية" تكشف حقيقة تحريك أسعار السلع بعد قرار الخبز (فيديو)

قال حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إنه بعد تطبيق قرار الحكومة بشأن ترشيد سعر رغيف الخبز المدعم، ليصبح 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش، انتشرت بعض الأقاويل حول تحريك أسعار باقي السلع التموينية، مؤكدًا أنه لا حقيقة لهذه الأخبار، والمنظومة بأكملها تعمل كما كانت في الماضي، ولم يتغير أي شيء سوى سعر الخبز المدعم.

وأضاف الجراحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن أجهزة الرقابة على التموين سواء مديريات أو مباحث التموين مرت على كل مكان، وجرى تصوير فيديوهات من كافة المحافظات، حتى يتم رصد مدى استقرار الأوضاع بعد تطبيق القرار الجديد، مؤكدًا أن الهيئة لم تستقبل أي شكاوى حتى الآن.