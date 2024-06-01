السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المجموعة العربية" تطالب مجلس الأمن بالتدخل ووقف مجازر إسرائيل فى رفح

رفح
رفح

أعربت المجموعة العربية في نيويورك، مساء اليوم السبت، عن قلقها العميق إزاء العملية العسكرية المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في محافظة رفح، والتي أسفرت عن استشهاد مئات المواطنين وتشريد ما يقرب من مليون فلسطيني قسرا.

وقالت المجموعة العربية في بيان لها اليوم، إن هذه العملية العسكرية تستمر رغم الاستنكار العالمي والإدانة والمطالبات بوقف فوري للهجوم العسكري في رفح، ووقف إطلاق النار الفوري.

txt

مصدر رفيع المستوى: اجتماع مصرى أمريكى إسرائيلى بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

وتابعت المجموعة العربية: "لقد فاقمت هذه الحملة العسكرية بشكل كبير الظروف الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وأدى استيلاء قوات الاحتلال على معبر رفح الحدودي الذي يعد شريان حياة حيويا للمدنيين الفلسطينيين، إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتفاقم المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة".

ودعت المجموعة العربية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليته واتخاذ إجراءات حاسمة، لضمان وقف إسرائيل هجومها العسكري في رفح فورا، والمطالبة بوقف إطلاق النار الفوري.

txt

مصدر رفيع المستوى: مصر أكدت لكل الأطراف موقفها الثابت تجاه معبر رفح

المجموعة العربية تؤكد دعمها لمشروع القرار المقدم من الجزائر

وأكدت دعمها الكامل لمشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، والذي يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف، ونحث أعضاء مجلس الأمن على المشاركة البنّاءة في عملية التفاوض حتى يتمكن المجلس من التحرك بشكل عاجل للوفاء بمسؤوليته.

وشددت المجموعة العربية على أنه من الضروري أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات فورية لوقف هذه العملية العسكرية الكارثية، وفرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار في جميع أنحاء قطاع غزة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة فورا، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، وخاصة من خلال الأونروا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ239، العدوان الوحشي على  قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

المجموعه العربيه إسرائيل رفح قطاع غزة مجلس الأمن

مواد متعلقة

فلسطينيون لـ«الدستور»: مقترح بايدن اعتراف بفشل إسرائيل.. وثقتنا أكبر فى «الورقة المصرية»

بلجيكا تدين محاولات إسرائيل الرامية إلى تصنيف وكالة الأونروا "منظمة إرهابية"

المجلس العالمى للتسامح يدعو دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين لتعزيز الاستقرار والسلام

"جماجم وجثث وصواريخ".. أهالى شمال غزة يتفقدون منازلهم عقب انسحاب الاحتلال (صور)

عقب إدانته من هيئة المحلفين.. خبير يوضح مصير دونالد ترامب والعقوبة المتوقعة

مسيرات ووقفات غاضبة لآلاف الأردنيين تنديدًا بالعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى

"أونروا" تحذر: اكتظاظ مخيمات النازحين فى غزة يزيد من انتشار الأمراض

المكتب الإعلامى الحكومى بغزة يحذر من اشتداد أزمات الغذاء والدواء وتفاقم المجاعة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ما هى شرائح الكهرباء التى لن يتم رفع الدعم عنها؟ (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

عائلات الإسرائيليين المحتجزين فى غزة: نطالب أعضاء الكنيست بدعم "صفقة بايدن"

كتائب القسام تنشر تفاصيل أولية عن عملية الأسر فى جباليا: "أوقعناهم قتلى"

"النصر" يكشف حقيقة رحيل رونالدو عن الفريق هذا الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين