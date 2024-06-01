"شعبة المخابز" تكشف رد فعل المواطنين بعد تطبيق قرار رفع سعر الخبز المدعم (فيديو)

قال خالد فكري، سكرتير الشعبة العامة للمخابز بالقاهرة، إنه بعد قرار رفع سعر رغيف الخبز المدعم الذي اتخذته الحكومة المصرية، ليصبح 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش، لم يتم رصد أي مشكلات في المخابز، مؤكدًا أن المواطنين تأقلموا مع السعر الجديد دون وجود أي أزمات.

وأضاف فكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه لا يوجد أي ملاحظات تم اتخاذها بشأن تعامل المواطنين مع المخابز اليوم، مشيرًا إلى أن أصحاب المخابز التزموا بأوزان رغيف الخبز كما هي، والتي يبلغ حجمها 90 جرامًا وقطره 20 سم، كما أن حصة المواطن من الخبز لم تتغير كما ادعى البعض، حيث تبلغ 5 أرغفة لكل مواطن.