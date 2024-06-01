السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عزة مصطفى: "دخلوا أولادكم تعليم فنى ده اللى هيجيب الفلوس" (فيديو)

عزة مصطفى
عزة مصطفى

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، رسالة لأولياء أمور طلبة الشهادة الإعدادية الذين نجحوا، تدعوهم لإلحاق أولادهم بالتعليم الفني.

 

وقالت عزة، خلال تقديم برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "التعليم الفني هو المستقبل، الإقبال على المدارس الفنية هائل، دخلوا أولادكم تعليم فني وهو ده اللي هيجيب الفلوس".

 

وأضافت: "دخلوا أولادكم تعليم فني، أو سياحة وفنادق، ثانوي يعرف يشتغل، أما لو والدك عنده مصنع أو شركة يمتلكها، خد شهادة علقها، لو أهلك مش شايلينك في الشغل". 

 

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