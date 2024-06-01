بعد تطبيق القرار.. لبنى عسل تفند الشائعات حول ترشيد الدعم بمنظومة الخبز

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن قرار رفع سعر رغيف الخبز المدعم الذي اتخذته الحكومة المصرية يوم الأربعاء الماضي قد بدأ تنفيذه رسميًا اليوم السبت، ليصبح سعر رغيف الخبز المدعم 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش.

وأضافت "عسل"، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن هناك العديد من الشائعات والأكاذيب التي انطلقت حول قرار الحكومة بترشيد الدعم في منظومة الخبز، حيث ادعى البعض أن الحكومة قررت بهذا القرار أن ترفع الدعم بشكل كامل عن رغيف الخبز، لكن مع السعر الجديد للرغيف، سيظل دعم الحكومة كما هو؛ لأن سعر إنتاج الرغيف يبلغ جنيها و25 قرشًا، مؤكدة أن حصة كل مواطن في الخبز لن تقل.

وأكدت أن وزن رغيف الخبز لن يتم انتقاصه، كما روجت بعض منصات التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، موضحة أن الادعاءات المنتشرة حول ارتفاع سعر الخبز السياحي عار تمامًا عن الصحة.