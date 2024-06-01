الشيخ رمضان عبد المعز: الحديث عن فريضة الحج "كلام عظيم"

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الحج فريضة من فرائض الإسلام ويعنى القصد، وتقول: حججت الشيء أى قصدته، لافتا إلى دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام قبل أن يرفع القواعد وقال: "فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ".

وأضاف "عبد المعز" خلال تقديم حلقة اليوم السبت، من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الله من على بعض الناس بنعمة المال فيذهب للحج كل عام، ولا يتخيل أن يأتى عليه موسم من مواسم الحج إلا ويخرج لأداء الفريضة، موضحا أن هؤلاء قد أدوا صدقاتهم وزكاتهم، وينفقون فى سبيل الله، مؤكدًا أن فريضة الحج والحديث عنها كلام عظيم.

تفاصيل برنامج "لعلهم يفقهون"

يقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "DMC".

يقدم البرنامج المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام وميسر دون تنفير، وهو ما أسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير.