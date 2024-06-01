سوسن بدر: فخورة بإطلاق "أم الدنيا 2" والعمل يرصد قصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر

أعربت الفنانة القديرة سوسن بدر، عن فخرها وسعادتها البالغة، بقرب انطلاق الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية "أم الدنيا"، وهو أحدث الأعمال الأصلية لمنصة WATCH IT الرقمية، والمقرر عرضه حصريًا على شاشتها يوم الخميس المقبل الموافق 6 يونيو.

سوسن بدر: فخورة بإطلاق أم الدنيا 2 والعمل يتناول قصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر

وأكدت سوسن بدر، أن مسلسل الدراما الوثائقية أم الدنيا، يسهم بشكل كبير فى تنمية الوعي الثقافى والحضاري والتاريخي لمصر وينمي عقول الأجيال الجديدة بمعلومات حقيقية وموثقة بطريقة سهلة ومبسطة، وذلك خلال تواجدها فى احتفالية انطلاق «أم الدنيا 2»، بالتزامن مع ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر التى تقام حاليا بكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، التى يترأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأشارت سوسن، إلى أن الجزء الجديد من أم الدنيا، يتناول قصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

احتفالية العائلة المقدسة بالكاتدرائية وافتتاح عرض فيلم"ام الدنيا"

وخلال الاحتفالية يعرض مسلسل الدراما الوثائقية أم الدنيا، والتي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على منصة WATCH IT، ويستعرض الفيلم رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

ويشارك في حضور الاحتفالية لفيف من الوزراء والمسئولين، فى مقدمتهم عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، والفنانة سوسن بدر والمخرج محمود رشاد، نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الرقمية‏ WATCH IT.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في يناير الماضي، بالمقر البابوي بالقاهرة، نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الرقمية‏ WATCH IT، ووفدًا من الشركة حيث تم عرض ما تم الانتهاء منه في سلسلة أفلام وثائقية تحت عنوان "أم الدنيا"، حيث أن الجزء الثاني يستعرض "رحلة العائلة المقدسة في مصر" ورسالة السيد المسيح داخل وخارج مصر، ووصول القديس مرقس إلى مصر، وعصر الشهداء مع بدايات فكرة الرهبنة في الأديرة، وسوف يتم عرض الحلقات قريبًا على منصة ‏WATCH IT.