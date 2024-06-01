السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على موعد تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة حال إقراره (فيديو)

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قال رفعت فياض، الكاتب المتخصص في شئون التعليم، إن نظام الثانوية العامة الجديد ما زال خاضعا للدراسة بالاشتراك بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ثم سيتم طرحه من خلال مؤتمر قومي يدعي إليه أولياء أمور ومدرسين وخبراء خارجيين ومتخصصين على مستوى الجامعات المصرية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، انه إذا أقر هذا الشكل من الثانوية العامة يعرض كمشروع قانون على مجلس مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، وإذا وافق مجلس النواب، يطبق على الطلاب المنقولين من 3 إعدادي لأولى ثانوي، أي أنه إذا أقر سيكون بعد 3 سنوات.

وأشار إلى أن السبب في التفكير في تغيير نظام الثانوية العامة، وجود خلل في الهرم التعليمي، فإجمالي طلاب الكليات النظرية في الجامعات المصرية يصل لـ70% من طلاب الثانوية العامة، رغم أن إجمالي الطلاب العلمي يصل لـ60%.

 

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