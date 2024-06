جلسة "الشراكات مع الوكالة الجامعية الفرنكفونية" ضمن المؤتمر العلمى لجامعة عين شمس

فى إطار تعميق علاقات التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى ناقشت جامعة عين شمس باليوم الثانى للمؤتمر، جلسة الشراكات مع الوكالة الجامعية الفرنكفونية وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس



شهدت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات جلسة الشراكات مع الوكالة الجامعية مؤكده على دعم التعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية كأحد الشركاء الدوليين البارزين لمصر فى المجالات التعليمية والبحثية، مشيرة إلى الأهمية التى توليها الجامعة للعلاقات مع الدول الفرانكوفونية، والعمل على تطوير الخدمات التعليمية التى تخدم الدول المتحدثة باللغة الفرنسية، وبخاصة الأشقاء من الدول العربية والأفارقة، انطلاقًا من دور الجامعة التعليمى والثقافى الرائد فى المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

ونسعى إلى توطيد العلاقة وتعزيز التعاون بين الجامعات الفرنكوفونية كما تسعى إلى دعم تعليم متميز وذلك من خلال إبراز التنوع اللغوي ومواكبة التطورات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لتعزيز سبل التعاون.

وتم خلال الجلسة استعراض ومناقشة خبرات التعاون الدولي بين جامعة عين شمس والوكالات الفرنكفونية (أي الناطقة بالفرنسية )،

وعرض عدد الخريجين والنجاحات المحققةمن هذه الشراكات.

أدار الجلسة أ.د.م. نهى جمال سعيد منسق التبادل العلمي والطلاب الوافدين، كلية الهندسة جامعة عين شمس



حيث استعرض أ.د. ياسين الشاذلي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، كلية الحقوق جامعة عين شمس نبذه عن برنامج الحقوق الفرنسى وهى شهادة مزدوجة مع جامعة ليون ٣ مستعينًا بأهم خريجى القسم منها د. سامح شكرى

وعرضت أ.م د. نهى جمال اتفاقية التعاون العلمي الدولي MOU بين كلية الهندسة _قسم التصميم والتخطيط العمراني وكلية العمارة

والمعمل البحثي للفراغ الصوتي والبيئة العمرانية The Centre for research

on sound space and urban

(environment (CRESSON ومعمل البحث باستخدام التصميم Research (by Design Lab (RDLبكلية العمارةبجرونوبل بفرنسا



عرضت شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة

تفاصيل برنامج بكالوريوس الطب اللغة الفرنسية والخطوات المتبعة حتى الآن بداية من تواصل د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس السابق مع د.علاء الغنيمى أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة باريس.

وزيارة عميد كلية الطب جامعة باريس لمصر فى ابريل ٢٠٢٣.. ومناقشة أهم المناهج وسفر الطلاب للتدرب وتدريب المدرسين.



وشارك بالجلسة ا.د ضياء خليل ود. مازن عرفان بتقديم نبذه عن اتفاقية بين كلية الهندسة جامعة عين شمس - قسم الاتصالات وجامعة جوستاف ايفل بفرنسا وحددوا اوجه النشاط العلمي بين الجامعتين.

و ألقت أ.د.ايمان عبد السلام منسق قسم للتجارة والإدارة بالفرنسية DGCI بكلية التجارة جامعة عين شمس الضوء على برنامج كلية التجارة الفرنسى ويمنح خريجي هذا البرنامج بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس (محاسبة أو إدارة أعمال) كما تمنح جامعة بواتييه، وفقًا لنظام التعليم الجامعي بفرنسا شهادة الليسانس في علوم الإدارة LSG للراغبين من طلبة البرنامج في كلية التجارة. كما تُتيح هذه الاتفاقية لطلبة البرنامج الحصول على دبلوم جامعي في الإدارة DUM من جامعة بواتييه كما أن خريج هذا البرنامج يستطيع التسجيل للحصول على ماجستير التسويق. وناقشت الإستراتيجيات الممنوحة من جامعة بواتييه سواء بالسفر الى فرنسا أو داخل القسم، بالإضافة إلى عدد محدود من المهمات العلمية لأساتذة من جامعة بواتييه تُعقد داخل القسم الفرنسي بكلية التجارة وذلك لتشجيع الخريجين على استكمال الدراسات العليا لمن لا يستطيع تحمل مشقة السفر وتكاليفه..

وعرضت د.رشا رمضان من الوكالة الفرانكوفونية نبذه عن دور الوكالة فى دعم البرامج الفرنسية..

وتحدث السيد Eric Le Bas الملحق الثقافى بالسفارة الفرنسية بالقاهرة عن التعاون بين فرنسا ومصر برنامج الحقوق والتجارة وطب.

وفي ختام الجلسة تم الإشادة أنه ليس فقط الهدف هو منح الطلاب فرصة التعلم باللغة الفرنسية ولكن بالأحرى استخدام الطريقة الفرنسية في التعلم. وكذلك أهمية تعزيز هذه الشراكات وتعميقها لتحقيق المزيد من النجاحات، وأقر جميع المشاركين بأهمية الجهود التي بذلت حتى الآن، وعبروا عن رغبتهم في مواصلة وتعميق هذه الشراكات وزيادة الإنجازات المشتركة.