السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز": المقاومة نفذت عددًا من الاستهدافات لقوات الاحتلال وأوقعتهم قتلى

المقاومة
المقاومة

كشف هشام عبدالتواب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن آخر المستجدات في مدينة رفح الفلسطينية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن المقاومة نفذت عددًا من الاستهدافات في رفح الفلسطينية من خلال استهداف تمركز لقوات الاحتلال من خلال عبوة ناسفة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وأضاف أن الفصائل الفلسطينية نفذت عددًا من الاستهدافات في حي تل زعرب لعدد من تمركزات الجنود الإسرائيليين في هذه المدينة.

وأشار إلى أن رد إسرائيل يأتي سريعًا من خلال القصف المكثف والمستمر على المناطق الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية، والأحياء الشرقية مثل حي السلام والتنورة.

وأكد أن معبر رفح البري لم يستقبل أي مساعدات خلال اليوم نتيجة لعدم الوصول لصيغة رسمية من الجانب الإسرائيلي بسبب العطلة الرسمية في إسرائيل اليوم.  

اكسترا نيوز رفح الفلسطينية

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