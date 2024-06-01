متحدث "الصحة العالمية": الأوضاع فى غزة تزداد سوءًا كل يوم

قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن الأوضاع الصحية في قطاع غزة تزداد سوءًا كل يوم، حيث إن الحرب في قطاع غزة تؤثر على الجميع ويجب إيصال المساعدات للفلسطينيين.

وأضاف " ليندماير"، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث من عمليات عسكرية في محيط المستشفيات بغزة أمر غير قانوني.

وتابع: مستمرون في دعم قطاع غزة وهناك الكثير من التحديات للوصول إلى المستشفيات، لافتًا إلى أن الأمر كارثي في قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية ونقص الخدمات.