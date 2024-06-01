السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث سياسى: نتنياهو يلاحق الأوهام والسراب (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

قال الباحث السياسي مراد حرفوش، إن مشكلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالدرجة الأولى إنه لا يريد الوصول إلى صفقة ولا وقف إطلاق نار، إذ يريد إطالة عمر الحرب على غزة وتوسيع رقعتها، بجانب بقاء على رئاسة الوزراء والاستمرارية في هذا الحكم دون أن يقدم أي تنازلات، مشيرًا إلى أن نتنياهو يعتقد أنه يقدم تنازلات وهو يرفض كل المقترحات حتى المقترح الذي قدمه بايدن.

وأضاف حرفوش، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يضع العديد من العراقيل وخاصة آخر تصريحاته التي قال فيها إنه لا يمكن القبول بهذه المقترحات إلا بعد الانتهاء من القضاء على حماس ولا يريد وقف هذه الحرب إلا بالقضاء على حماس عسكريًا وحكمًا، لذلك هو يريد فقط إطالة عمر هذه الحرب.

وأكد، أن نتنياهو يصعب عليه الوصول إلى الواقع والقناعة المطلقة بأنه لا يمكن تجاوز المقاومة الفلسطينية وحماس في قطاع غزة أو الوصول إلى حلول إلا من خلال المفاوضات، موضحًا أن نتنياهو يلاحق الأوهام والسراب ويعتقد أن استمرار هذه الحرب سيستطيع استرداد مصادر قوة لديه وخاصة الجمهور الإسرائيلي الذي يخاطب بسلوكه السياسي الجمهور والناخب الإسرائيلي بالدرجة الأولى وهذا ما يهم نتنياهو وما يسعى إليه. 

القاهرة الإخبارية نتنياهو وقف إطلاق نار الحرب حماس الأوهام

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