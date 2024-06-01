من نداءات بائع متجول

معى بلادٌ

-أجارَ اللهُ ساكِنَها-

على الدماءِ تُغنّى باسمِ مَنْ سَفَكا

معى نهاراتٌ اكْتَظَّتْ..

قُرًى نُسِيَتْ أسماؤها

سَفَرٌ يمتدُّ بى..

وبُكا

معى طرائقُ شتى للضياعِ

لكى لا تُهدِرَ الوقتَ

أو تستوحشَ السِّكَكا

معى كئوسٌ

شموسٌ فى الغيابِ؛

بها لن تسألَ الليلَ عن أى الجراحِ نَكَا

معى الحكاياتُ عن جِنِّيَةٍ سَحَرَتْ عينَ الزمانِ

وبَحرٍ أجَّلَ السمكا

معى نِكاتٌ قديماتٌ أجرِّبُها

برغم علمىَ أنْ لنْ تجلبَ الضحِكا

معى نهاياتُ أحلامى

وأسئلةٌ عن الطريقِ؛

وعن ظِلَّينِ واشتبكا

معى من الأرقِ المُمْتَدِّ حَيرتُه:

كتابةً كان ظَهرُ الليلِ أم مَلِكا؟!

معى وصيةُ من عاشوا سُدًى ومضوا:

إذا أردتَ نجاةً فادخل الشَّرَكا

معى وليس معى إلَّاىَ فى سفرى

بعضى وبعضى

ولما أوشكا... هَلَكا

معى... فمن يشترى منى السنينَ؟

فما أقسى الحنينَ

إذا كان الحنينُ لكا

من ديوان «سيرة الرجل الغبار»

الفائز بجائزة لجنة الشعر

بالمجلس الأعلى للثقافة