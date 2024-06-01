السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يرتب المسافات القصيرة للأحلام العمياء

خالد أبو العلا
خالد أبو العلا

كان على أن أترك رأسى عنده

وأضع خوذة تليق بمحارب قديم

حتى لا أفقده مع أشياء أخرى 

تهيم على وجهها فى روحى

ولا تقر فى قصيدة فارغة العيون

كلما انتهت بدأت

وكلما انتهيت منها أبدلتنى بى

وأعطتنى سيفا بتارًا 

وترسًا مصفحًا

ومعركةً مضمونة النتيجة

وعدة رءوس على مقاس جسدى

أو أكبر قليلًا

حتى لا أفكر فى استعادة رأسى الأصلية

تلك التى فقدتها 

فى ليلة شتوية كنستها السماء

من عمر محارب قديم

وألقت بها على الماء 

لعلها تنبت جسد شاعر

نجا بأعجوبة وفانتازيا مغرقة فى الخيال

من قصيدة ملحمية

يتناقلها المساكين وعابرو السبيل 

وهم فى طريق عودتهم المجيدة

بسيفى وترسى

وخوذتى دون رأسى

وما من بهاء يماثل ذنوبهم

إذ فروا بجسدى 

وتركوا روحى عالقة 

فى إثم غوايتى بالشعر الحر

ولا مغفرة بقيت 

لأى قصيدة محملة 

بتذكارات الرجل الوحيد الذى تركها تسير 

خلف الخطايا التى أفلست منه

وانسحبت على امتداد البكاء

إلى صحراوات تشتعل رأسها شيبًا

فى انتظاره المبارك

لعله يعود ذات ابتسامة تلقى بها الريح

فى حجر الحكايات الهاربة من أسطورة

تحكى عن رجل

يرتب المسافات القصيرة للأحلام العمياء

حتى لا تصطدم بالجثث العابرة سريعًا

من حلم إلى حلم

حتى تلحق ببداية فقرة التذكارات

وتوزيع الكوابيس بشكل عادل

ودون مجاملة أو وساطة 

أو استثناء يوغر صدر امرأة

شهدت عليك زورًا

بأنك شاعر كبير

ولطالما كانت تحلم أن تمر 

-ولو بشكل عابر-

فى مفتتح قصيدة الرجل الذى شهدت عليه

ويوشك على الخلود.

 

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