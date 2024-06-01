كان على أن أترك رأسى عنده

وأضع خوذة تليق بمحارب قديم

حتى لا أفقده مع أشياء أخرى

تهيم على وجهها فى روحى

ولا تقر فى قصيدة فارغة العيون

كلما انتهت بدأت

وكلما انتهيت منها أبدلتنى بى

وأعطتنى سيفا بتارًا

وترسًا مصفحًا

ومعركةً مضمونة النتيجة

وعدة رءوس على مقاس جسدى

أو أكبر قليلًا

حتى لا أفكر فى استعادة رأسى الأصلية

تلك التى فقدتها

فى ليلة شتوية كنستها السماء

من عمر محارب قديم

وألقت بها على الماء

لعلها تنبت جسد شاعر

نجا بأعجوبة وفانتازيا مغرقة فى الخيال

من قصيدة ملحمية

يتناقلها المساكين وعابرو السبيل

وهم فى طريق عودتهم المجيدة

بسيفى وترسى

وخوذتى دون رأسى

وما من بهاء يماثل ذنوبهم

إذ فروا بجسدى

وتركوا روحى عالقة

فى إثم غوايتى بالشعر الحر

ولا مغفرة بقيت

لأى قصيدة محملة

بتذكارات الرجل الوحيد الذى تركها تسير

خلف الخطايا التى أفلست منه

وانسحبت على امتداد البكاء

إلى صحراوات تشتعل رأسها شيبًا

فى انتظاره المبارك

لعله يعود ذات ابتسامة تلقى بها الريح

فى حجر الحكايات الهاربة من أسطورة

تحكى عن رجل

يرتب المسافات القصيرة للأحلام العمياء

حتى لا تصطدم بالجثث العابرة سريعًا

من حلم إلى حلم

حتى تلحق ببداية فقرة التذكارات

وتوزيع الكوابيس بشكل عادل

ودون مجاملة أو وساطة

أو استثناء يوغر صدر امرأة

شهدت عليك زورًا

بأنك شاعر كبير

ولطالما كانت تحلم أن تمر

-ولو بشكل عابر-

فى مفتتح قصيدة الرجل الذى شهدت عليه

ويوشك على الخلود.