تفاصيل المؤتمر العربى الـ 22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بأكاديمية الشرطة

نظمت وزارة الداخلية المؤتمر العربى الثانى والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية على مدار يومين بمجمع المؤتمرات والإحتفالات بأكاديمية الشرطة وذلك بمشاركة ممثلى وزارات الداخلية والعدل فى (13) دولة عربية فضلًا عن جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وجامعة نايف للعلوم الأمنية وممثلوا الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذى شهد إستعراض التجارب الوطنية للدول المشاركة فى مجال تطوير المؤسسات العقابية، وتم خلال جلسات إنعقاد المؤتمر تناول العديد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعمال المؤتمر وجاء أبرزها ( العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية – تأثير العقوبات على الترابط الأسرى ).

المؤتمر العربى الثانى والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية

وعلى هامش فعاليات المؤتمر تم تنظيم زيارة ميدانية للوفود المشاركة لمجمع مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان تضمنت جولة تفقدية لعدد من المنشآت بمركز الإصلاح والتأهيل، شملت المركز الطبى والإطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء.

المؤتمر العربى الثانى والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية

كما تفقدت الوفود أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ – مبنى التأهيل والتعليم الفنى والذى يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).

المؤتمر العربى الثانى والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية

كما تفقد الزائرون المشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء "منطقة المصانع – المجزر الآلى – محطة إنتاج بيض المائدة – المشروعات الزراعية المكشوفة والصوب" وإختتمت فاعليات الزيارة بمشاهدة عرض فنى لفرق الموسيقية من النزلاء والنزيلات، وتوزيع بعض الهدايا التذكارية من إنتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وقد لاقت الزيارة إستحسانًا وإشادة من الحضور وأعربوا عن بالغ تقديرهم لوزارة الداخلية لما لمسوه من مهنية كافة العناصر الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بفكر مستنير.

المؤتمر العربى الثانى والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية

ويأتى إنعقاد المؤتمر الثانى والعشرون لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية.. إدراكًا بأهمية وقيمة العمل المشترك فى ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار للشعوب العربية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.