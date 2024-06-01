الموت عادة يومية

صوت فى رأسك يخبرك بأن رفقة يوسف كانت الأفضل دومًا، أو الأفضل بعد الاغتسال فى مياه النيل وتدخين سيجارة حرة. وربما ستظل الأفضل حتى فى الشارع الجانبى للمقابر، أو داخل القبر نفسه. ورأسك هناك وجسدك هنا. تتقلب على فراشك كأنك ستغرق فى الذكرى للأبد. الملاءة تحتك باردة، وارتعاشة صغيرة فى جانبك الأيمن لا تتوقف، نصفك العلوى شبه دافئ لكن جسدك بأكمله يرتعد، ورأسك لا يدرى لِمَ يستدعى الذكرى الآن بالتحديد، لكن لا مفر، فضوء الصباح البارد سيذكرك دومًا بكل الليالى التى جافاك فيها النوم. ولا يغيب عن بالك اقتراح يوسف بأن تتجولا حول المدينة، ولا تصدق أن وقتًا بهذا القدر قد مضى وأنت جالس الآن مثل غصن أو ورقة شجر تجرفك رياح الذكرى وتستدعى لحظة ذهبت إليه.

تناديه فينزل ولا تمهله لحظة حتى تقول: كأنى لو انتقلت حموت!».

يسقط الكتاب من يده ويرتمى ليعانقك، تستغرقك محبته، تراها فى عينيه، تسمع الحيرة فى صوته، وهو يحاول تهدئتك، لكن أحدًا منكما لن ينتبه للقصاصة الورقية التى سقطت من داخل الكتاب، ولن تعود إليه أبدًا.

تكاد تبكى على كتفه، وبعد دقيقة من البكاء المكتوم تفصل جسدك عنه ببطء، وتسيران بعيدًا عن منزله. فى الطريق تخبره عما كتمته فى صدرك وتراكم على مدار ثلاث سنوات. يلتقط أنفاسه بصعوبة وهو لا يفهم، لكنه يعلم منذ مدة أن الحزن موجود فى أعماقك، ولا يريدك أن تفتش عنه، فيخبرك فى هدوء وهو يربت فوق ظهرك: «فال الله ولا فالك».

يأخذك لتناول الطعام، أو للحديث عن شىء أكثر حياةً من الموت، ويدرك هو بعد جولة طويلة حول المدينة بعدما تبادلتما حديثكما المتخم عما يمكن أن تعنيه الحياة، أن الطريق فى النهاية قد أفضى بكما إلى الشارع الجانبى للمقابر، وقد أصبح أكثر حيرة من قبل، يحمل قلبك بيد، وديوان وديع سعادة باليد الأخرى، ولا يدرى ماذا يقول. وتيسران طويلا، طويلًا جدًا حتى تصلا قرب شجرة توت عارية ووحيدة.

أى ذكرى عليك أن تذهب نحوها الآن؟ نهاية السير الطويل أم صورة صبيان يتسلقان الأغصان فى غفلة الزمن؟ رؤياك تتشكل عن حبات توت سمراء تذوب فى الفم، ليست لها طعم أو رائحة محددة، مذاقها لاذع وبارد كنسيم هب فجأة، مذاقها حلو ودافئ كعناق دائم، تمد يدك إلى الغصن قاطفًا عنقها الأخضر من بين الأوراق، وتنتقل بعدها بعينين مذهولتين إلى الصفاء اللامع للسماء، تتذكر أباك لما أخبرك عن رغبته فى لمس السحاب والإمساك به، يريد أن يحوز كل شىء. منتهى الأنانية.

أخبرك بأنه لو أمسكه سيضعه فى زجاجة خضراء كتحفة فنية يتركها جواره، وكلما مل الحياة، يخرجها لينظر إليها فيستعيد صبره وقدرته علىالمضى مع الزمن، مسكين ضاعت السماء من أمامه، وتتساءل: كيف ضاع هو من حياتك فجأة؟ كيف فقد صبره مع الزمن؟ لماذا حين أراد أن ينظر لشىء يجعله لا يفقد صبره لم ينظر إليك أنت؟!

فى الذكرى الباهتة وضعت قدمك فى الهواء، لم تكن تقصد الطيران، كذلك العالم لم يقصد أن يسقطك، لكنك تسقط تبتسم، وتكسر ساقك اليسرى، يسندك يوسف بصعوبة إلى البيت.

فى المدرسة تتعدد محاولاتك لإقناع أصدقائك بأنك طرت فى السماء لوهلة ذاك النهار، لا يصدقك أحد، إلا يوسف يؤمن ويصدق، ويقوم فيزعق فيهم يخبرهم بصوت عالٍ: «رأيته بأم عينى، اللى إن شاالله يا رب ياكلهم الدود لو كنت بكدب». ترتاب فى أمره لكن إيمانه يقر فى قلبك، صدقك لينصفك، يحبك، وهو ما تعرفه بقلبك دون أى شىء آخر، ومنذ تلك اللحظة تقتربان أكثر، ويكثر الحديث بينكما عن الطيران، تشعران كأنه بالفعل قد حدث، لكن كم من الوقت بالفعل قد انقضى؟ لا ينقصك سوى أن تغمض عينيك فوق الفراش وتقول: وقت طويل.. كل ذلك قد مضى.

تحث خطاك نحو الشجرة سابقًا يوسف، تجلس أسفلها، تمدد ساقيك. يقترب يوسف ويرنو إليك. عيناك تلمعان ودموع صغيرة انبجست تكاد تتساقط. تشعر بسخونتها. هى حرارة الخيانة لا أكثر، خانك التجاسر وفشلت.

ينظر إليك بوجه يائس.

تبكى بغزارة كما لم تبك من قبل. أجمعت حينها موتى الزمان كلهم لترثيهم بدموعك دفعة واحدة؟

لهذا وحده نضبت دموعك.

يتركك يوسف تنفس عما فى قلبك. وقلبك وحدك- أنت عمر حافظ إبراهيم- يخبرك بأن لديك رغبة عارمة رغم كل شىء فى تسلق الشجرة لإعادة كل شىء كما كان، أن يعود بك الزمن إلى الماضى حيث العالم لم يتبدل ولم يرحل أحد. قبل أن يرحل حافظ حاكى القصص، قبل أن تضيع حكايته التى تربطكما بشكل خفى. لا تزال الدموع على خديك، تنظر إلى يوسف بأسف أنك رغم توسيته بكيت، لكنكما تعلمتما منذ زمن ألا يخجل أحدكما من الآخر، أن البكاء ليس عيبًا فى حضرة الأصدقاء، وأن الدموع يمكنها أن تجرى متى شاءت، وأن القلب يجب أن يستريح متى أحب أن يستريح، تمسح عينك بكمك وتقول: «تعرف، ممكن هو اختار أن يكون دا مصيره، الاختفاء والضياع».

تصمت برهة، ثم تكمل: «تعرف.. كان بيحب يحكيلى دايمًا حكايات، حكايات تبدأ بـ(كان يا ما كان، يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبى عليه الصلاة والسلام)، فنردد أنا وهو: عليه الصلاة والسلام. ثم يقول يفتتح الحكاية: (هذه حكاية خالدة)، وتأخذ الصور بعدها تتشكل أمامى.. ربما طمع هو الآخر فى أن يكون حكاية خالدة لهذا اختار الموت أو الضياع..».

يقاطعك يوسف: «الحكاية تضمن له الخلود.. طب إيه رأيك لو أحكيلك حكاية؟».

تبتسم وتقول: «موافق نسمع حكاية».

يجلس جوارك ويمدد ساقيه على الأرض، يضع الكتاب جواره، ترخى جسدك، تضع رأسك فوق قدميه الممدتين أمامك، تنظر إلى أوراق التوت التى تسرب شعاعًا ضئيلًا من الشمس، يخبرك: «هى ليست حكاية لكنه حلم طويل، يمكن أن يكون أطول حلم رأيته».

يصمت لدقيقة: «السبب الحقيقى وراء الموضوع دا أنى شعرت أنك كنت هناك».

تسأله وأنت ترفع عينيك إليه: «مش عاوز تحكى؟!».

يجيبك: «عاوز أحكيه طبعًا، لكن لنفرض أنه ليس مفهومًا، هو مجرد حلم عنك أو عنى، لا أدرى، عاوز أحكيه يمكن حد فينا يعرف هو عن مين».

واتفقتما أخيرًا على أن تبدأ الحكاية.

من رواية: الموت عادة يومية