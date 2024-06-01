يختبئ خلف التفاصيل

مرآة «١»

شىء ما يحدث لى، منذ تحدث إلىّ هذا الصوت وبلا إذن منى، فكيف يرى الأشجار خضراء وبها فاكهة، وأنا أراها مجرد شبح يخيف فى الليل، ويعوق السيارات بالنهار، هو يرى أن صوت العصافير أنغام راقصة وأنا أراها شيئًا مزعجًا سخيفًا، هو يرى أن الأحمر يعنى الحب والتوهج وأنا أراه فجًا، كلانا لا يتوافق أبدًا، وكلما حاولت إبعاده، التصق بى أكثر، لا أحد يعرف المعاناة التى أعانيها ليل نهار، لا أنكر فقد وافقته فى بعض الأشياء، حتى هذه اللحظة التى كان من المفترض أن تكون لحظة مبهجة فى حياتى أتوقف فى منتصف المكان، مرآة هناك تعكس أشكال الحلوى، أرانى منقلبًا، رأسى لأسفل وقدمى لأعلى، محل عامر بالحلويات والشكولاتة، ماذا سأشترى لأصدقائى؟ سيحتفلون بى بعد قليل، أنا أحب أنواع حلوى معينة، والصوت الآخر يحرضنى على التغيير، قلت له:

سوف أفعل ما أريده أنا، لا ما تريده أنت.

هو مُلح ولا يتراجع عن شىء أبدًا، أنا مرهق فعلًا من كثرة جدالى معه، طيلة حياتى لا أحب المجادلة.

توقفت أمام بائع الحلوى والمرآة تعكس وجهى من الخلف، بعدما اخترت تورتة شكولاتة وحلوى شرقية وغربية وحلوى لا أعرف اسمها كما يريد هذا الملحّ، عندما سألنى البائع:

هل تريد عدد شمع معينًا؟

دمعت عينى بصمت، وحتى أدفع عن نفسى الحرج ولا أحد يلاحظنى، قلت بانفعال:

كما تشاء.

ولكن الصوت المستيقظ دائمًا، فهو لا ينام حتى عندما أنام، لكزنى فى قلبى:

كيف تحدث الغرباء بهذه الطريقة؟ الرجل لم يخطئ فى شىء بسؤاله، اعتذر منه وأخبره بعمرك الحقيقى واطلب منه عدد شمعات يكفى عمرك.

احمرَّ وجهى وتلعثمت، كبريائى تمنعنى من الاعتذار وهو يلح كعادته، فيعود:

الرجل برىء من معتقداتك، هيا، اعتذر إليه.

اعتذرت إليه رغمًا عنى وأنا أشعر بشىء من الارتياح، اليوم الذى ينتظره الناس للاحتفال يسبب لى أرقًا، يزعجنى إحصاء عدد السنوات.

مرآة السيارة

المرآة فى سيارتى مشوشة، أدرت محرك السيارة، وسرت ببطء، أبتعد عن الطرق التى تؤدى لبيتى، أصدقائى هناك ينتظرون، كيف سأواجههم وقد اشتريت كل هذه الحلوى، ومن المعروف عنى أنى أستقبل حفلة عيد ميلادى بالشجار، نظرت لعينى فى المرآة، أنزعج كلما أتى هذا اليوم، أقف فى منتصف الأشياء ولا أستطيع التحرك خطوة واحدة، والآن أنا فى منتصف العمر، ماذا سأفعل، كل يوم يمر أشعر بالخوف من المجهول، ومما أنا مقدم عليه، والصوت الملحّ يريدنى أن أبتهج وأحتفل باليوم الذى ولدت فيه، هل كان على حق؟ ملامحى ساكنة فى المرآة، وكشف الغطاء عن شىء مظلم يجلب الاضطراب، أنا مضطرب، أشعر بأن حياتى تنتهى بمرور هذه السنوات التى يبتهج من أجلها الآخرون، يقول:

كل يوم يأتى هو يوم جديد، يمكنك أن تعيشه.

ولكن كل شىء ينبئ عن الخسارة والتراجع، كيف أبتهج؟!، المرآة تعكس إضاءة عالية، أضيق عينى تفاديًا لقوة التأثير المعاكس، أحاول العبور من شارع جانبى أكثر هدوءًا، يحدثنى الصوت:

أنت دائمًا تلجأ للانغلاق والمرور فى الشوارع الجانبية مع أن أمامك الشوارع الأكثر رحابة. أغمضت عينى ورأسى يدور:

كفى، قلت لك كفى.

فرملت السيارة وتوقفت أنظر للمرآة.

مرآة المنزل

أمام مرآتى فى منزلى الهادئ، المرآة ترسم وجهى الحقيقى، تبدو ملامحى شاحبة، تغير بريق عينى، وصبغ شعرى بقليل من البياض، ما الذى تغير فىّ؟ تحسست بشرتى، شفتىّ، رقبتى، خلعت قميصى، البنطال، تجردت من حذائى، تحسست جسدى البكر، أتفحصه، ويأتينى نفس الصوت:

أنت بكامل بريقك، انظر لوسامتك ورشاقتك، لا تكن متشائمًا.

استدرت بظهرى للمرآة، كنت أنتظر قدوم أصدقائى، إننى وعدتهم، الصوت يلكزنى فى أذنى:

ارتدِ ملابسك، أصدقاؤك على قدوم، ماذا ستفعل لو رآك أحد هكذا؟ سيصفونك بالجنون، أسرع، ليس هذا وقت محاسبة للذات.

ارتديت ملابسى كما أشار علىّ، وضعت الحلوى على الطاولة، الصوت لا يكف عن الثرثرة.

انظر إلى استدارة الطاولة، جميلة جدًا، ماذا عليك لو أضأت الشموع وأخذت تدور حولها هكذا؟

أضأت الشموع الأربعين وابتهجت، كلما لففت حولها رأيت عوالم وتفتحت لى رؤى.

الاستدارة الأولى:

كانت حول سريرى وأنا رضيع أصرخ، عندما أُلقى بى على الأرض أنتفض من الأصوات العالية التى تقول لى أشياء لا أفهمها، وتضطرب رؤية الوجوه والشموع، أخاف من كثرة النقود التى تلقى فوق رأسى كصاعقة توشك أن تدمرنى، وجوه ضخمة جدًا تقترب منى، تقبلنى على خدى وشفتى، أشعر بأنى سأُلتهم بين شفتيهم، أصرخ وأصرخ.

الاستدارة الثانية:

كانت حول الحضانة عندما ذهبت أول مرة مع أبى إلى مكان لا أعرفه، وحدى بلا أمى، كنت مشردًا وضائعًا، شعرت بأننى فقدت والدىّ للأبد، بكيت، هدَّأتنى مُدرِّسة لطيفة، أخبرتنى أنهما سيأتيان عندما ينتهى اليوم الدراسى، فى الحقيقة لم أصدقها، بكيت أكثر، بكيت بكاء فقْد وليس بكاءً لحظيًا، هى لم تفهم ما أشعر به، ظلَّت تواسينى تارة، وتواسى زملائى تارة أخرى، ولا أكذب عندما قدمتْ لى الحلوى نسيت كل شىء، وكنت مستعدًا لنسيان أى شىء أمام قطعة أخرى.

الاستدارة الثالثة:

كانت فى الحرم الجامعى، ضحك كثير وملابس جديدة غير ملابس المدرسة. وجوه مختلفة وفتيات يانعات، ظننت أننى أرتدى أفضل الثياب حتى رأيت ثياب زملائى، كنت أحتفظ بوجوه لفتيات عدة، تلاشت بمجرد النظر فى وجوه جديدة، مكوثى فى فصل للبنين جعل العالم مقتصرًا على البنين، حتى المشاعر التى كانت تتجه للفتيات أصبحت موجهة للفتيان، فى المدرسة وفى ركن بعيد حيث تظلنا الأشجار، ويعوق رؤيتنا وجود السور، كنا نفعل ما نريد دون خجل، ونستعذب هذا، عندما نظرت إلى وجوه الفتيات فى الجامعة شعرت بالارتباك. نظرت إحداهن، لم أصمد طويلًا حتى وجدتنى أتودد إليها، كانت أكبر منى سنًا، هى فى السنة الأخيرة، وأنا فى السنة الأولى، عندما مست شفتاى شفتيها اعتادت شفتاى على هذا الاختلاف العذب، وتعلق قلبى تعلقًا عذريًا، يعصف بى غيابها، ترك لى حزنًا لا يوصف، أصبحت يتيمًا فى وجود أبوَىّ.

أرى حزنى يتراقص أمامى عبر الضوء، محبتى تحترق وقلبى يذوب مع ذوبان الشمع، تمنيت أن ينتهى هذا مع انتهاء الشموع، أتانى الصوت نفسه، أغمضت عينى:

الحزن لا ينتهى، إلى متى ستظل وحدك هكذا؟

أغلقت أذنى بيدى، وهو يستمر:

ليت يديك تمنعان عنك صوتى.

أرجوك، ليس وقته، اتركنى قليلًا أريد أن أحتفل مع أصدقائى بمفردى.

ضحك، ضحك كثيرًا:

أتظن أن أصدقاءك سيأتون؟

بالطبع، فهم لا يتركوننى أبدًا.

لكنك رفضت دعوتهم، أنسيت؟ ماذا تنتظر إذن؟

حدقت فى الشموع والأرض تدور بى، تذكرت أننى بالفعل رفضت الاحتفال واعتذرت عن زيارتهم، صرخت:

اتركنى وشأنى، أنت مجنون.. مجنون.

أنا لم أفعل شيئًا على الإطلاق، أنت من يستجيب لى.

اندفعت بكل قوتى نحو باب الشقة، أغلقت الباب ورائى، وتركته يحتفل كما يشاء.

من المجموعة الفائزة

بجائزة الدولة التشجيعية «حين يغيب العالم»