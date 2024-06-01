السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى لامتحانات الثانوية العامة

صورة من الواقع
صورة من الواقع

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا مع المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لمناقشة الاستعدادت المبكرة لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 – 2024، والتي ستنطلق يوم الاثنين الموافق 10 يونيو الجاري.

وأعلن المحافظ رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الامن لتشديد الإجراءات اللازمة للتأمين والتنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوفير طبيب او زائرة صحية بكل لجنة من لجان السير كما تم التنسيق مع شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا بقطاعيها وتم التنسيق مع الهيئة العامة للإسعاف.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، بالإضافة الى التنسيق مع إدارة المرور، لمنع التزاحم بمحيط اللجان، مشددًا علي ضرورة تضافر الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة واللائقة بمحافظة الغربية.

ومن جانبه، قال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية بالغربية إن 40661 طالبا وطالبة سوف يؤدون الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 وتفيذ كل ماجاء بتعليمات الأمن المستديمة ( الخطة السرية لتأمين الامتحانات ) كما تم التأكد من سلامة وتأمين الأماكن التي تم اختيارها لمركز توزيع الأسئلة وتم متابعة مركز توزيع الكراسة الامتحانية فيما يخص وضع خطة توزيع كراسات الامتحان علي لجان السير وذلك لضمان تسليمها في الوقت المحدد مع التأكيد على عدم تسليمها في وقت مبكر  فضلا عن  تجهيز كتب المفاهيم وفرزها استعدادا لتسليمها للجان بالإدارات التعليمية العشر، كما تم تجهيز اللجان بالأثاث المناسب والكافي لطلاب المرحلة الثانوية حرصا على توفير الراحة للطلاب وتجهيز كافة اللجان بالمراوح بعد التأكد من سلامة تركيبها وتأمنيها بالنسبة لمراوح السقف والمراوح الجانبية كما تم السماح بوجود مرواح استاند بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي وبذلك جميع اللجان مجهزة بالمراوح لضمان التهوية الجيدة للطلاب اثناء الامتحانات، كما تم تشكيل غرفة عمليات للامتحانات بالمديرية والإدارات التعليمية العشر.

وأضاف انه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على جميع اللجان للوقوف على مدى صلاحيتها لأداء الامتحان بها وذلك من خلال استمارة متابعة جاهزية لجان الثانوية العامة تم تصميمها خصيصيا لهذا الغرض وتغطى كافة التجهيزات المطلوبة لسير الامتحان من حيث ( الانتهاء من الصيانات البسيطة – المراوح – الإضاءة –تطهير وتعقيم الحجرات – فرش اللجان) كما تم طباعة بنر للتعليمات وحظر اصطحاب المحمول للطلاب والمعلمين وتعليقه داخل كل لجنة، كما تم تجهيز عدد 25 استراحة استراحة (14 ) رجال (9) سيدات  بعدد (684) سرير موزعة على الإدارات لراحة المراقبين.

لشهادة إتمام الثانوية العامة درجة الاستعدادات القصوى لتوفير طبيب او زائرة صحية شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا الباعة الجائلين

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