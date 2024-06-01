السبت 01 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين تدعو نتنياهو للمصادقة على خطة بايدن لتبادل الأسرى

عائلات المحتجزين
عائلات المحتجزين الإسرائيليين

أصدرت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين بيانًا اليوم، داعية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المصادقة علانية على الخطة التي عرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وفي بيان صريح، أعربت هيئة عائلات المحتجزين عن قلقها من تصاعد التوترات والتصريحات العدائية من جانب حكومة نتنياهو، مشيرة إلى أن تلك التصرفات قد تعرقل الجهود الدولية للتوصل إلى صفقة تبادل مع حماس.

وأكدت الهيئة، أهمية الخطوة الجريئة والمسئولة من قبل الحكومة الإسرائيلية في المصادقة على الخطة الأمريكية، التي تعتبر فرصة حقيقية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أشارت الهيئة، إلى الخطر الذي يمثله استمرار الحرب بلا نهاية، وتحذيرها من محاولات نتنياهو لإفشال الصفقة الجديدة، مؤكدة أهمية تحمل الوزراء بيني جانتس وأفيف كوخافي مسئوليتهما في ضمان تنفيذ الخطة وعدم فقدان الفرصة التاريخية التي تمثلها.
وبحسب البيان، تأمل هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن تستجيب الحكومة الإسرائيلية لنداء الدعوة الدولية للتعاون والتوصل إلى حل سلمي للصراع مع حركة حماس، وتأمل في أن تكون هذه الدعوة بداية لمسار جديد نحو السلام والاستقرار في المنطقة.

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