السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الجيل": مصر وضعت خطوطها الحمراء ووقفت بالمرصاد ضد تصفية القضية الفلسطينية

الدكتور حسن هجرس
الدكتور حسن هجرس

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية أهمية استقبال الرئيس السيسي لزعيم الأقلية الجمهورية، بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور "ليندسي جراهام"، في قصر الاتحادية، في ظل ما تشهده الأوضاع في غزة، خاصة بعد موافقة مصر على التماس الإدارة الإمريكية لإنفاذ المساعدات إلى القطاع مؤقتًا عبر معبر كرم أبو سالم، عقب رفض مصر القاطع للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لدخول المساعدات عبر رفح خلال سيطرته عليه.

وأوضح "هجرس"، في تصريحات له، اليوم السبت، أن اللقاء شهد إشادة مهمة ومميزة من السيناتور "ليندسي جراهام" بالدور المصري والحيوي في المنطقة، خاصة في حرب غزة، حيث وضعت مصر خطوطها الحمراء ووقفت بالمرصاد ضد أي تهديد يواجه تصفية القضية، مثمنًا إشادة زعيم الأقلية الجمهورية بدور القاهرة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليميًا وعالميًا أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها، كونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي، بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة، والأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية.

 

txt

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يفجر المربعات السكنية وسط رفح

txt

"إكسترا نيوز" ترصد مستجدات الأوضاع من الجانب المصرى من معبر رفح البرى

 

استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح 

وثمن عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلًا عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي.

وأشار إلى أن الرئيس حرص على التأكيد على ضرورة انخراط جميع الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين، كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة.

ولفت إلى أن ما فعله الرئيس السيسي حيال الأزمة الراهنة في غزة هو تتويج للجهود المصرية المبذولة لتهدئة الأوضاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وبداية لانفراجة حقيقية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بهدف خفض التصعيد المستمر بين الجانبين، ووقف جميع العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جميع مناطق قطاع غزة، ووقف الاجتياح العسكري للقطاع، تمهيدًا للتوصل إلى هدنات وصفقات أخرى لتبادل الأسرى والمعتقلين.

الدكتور حسن هجرس الهيئة العليا حزب الجيل الديمقراطي الجيل الديمقراطي الحزب الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ما هى شرائح الكهرباء التى لن يتم رفع الدعم عنها؟ (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

عائلات الإسرائيليين المحتجزين فى غزة: نطالب أعضاء الكنيست بدعم "صفقة بايدن"

كتائب القسام تنشر تفاصيل أولية عن عملية الأسر فى جباليا: "أوقعناهم قتلى"

"النصر" يكشف حقيقة رحيل رونالدو عن الفريق هذا الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

حسين دعسة

بدعوة أردنية مصرية وأممية.. مؤتمر دولى فى البحر الميت للاستجابة الإنسانية فى غزة

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

"كوخاف هيرمس 900".. سقوط أقوى مُسيّرات الاحتلال الإسرائيلى يهدد عملياته فى لبنان

لم يتوقف لحظة.. إسرائيل ترد على خطة بايدن بقصف جنوني لرفح

"أكسيوس": خطاب بايدن بشأن حرب غزة يضغط لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين