"الجيل": مصر وضعت خطوطها الحمراء ووقفت بالمرصاد ضد تصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية أهمية استقبال الرئيس السيسي لزعيم الأقلية الجمهورية، بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور "ليندسي جراهام"، في قصر الاتحادية، في ظل ما تشهده الأوضاع في غزة، خاصة بعد موافقة مصر على التماس الإدارة الإمريكية لإنفاذ المساعدات إلى القطاع مؤقتًا عبر معبر كرم أبو سالم، عقب رفض مصر القاطع للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لدخول المساعدات عبر رفح خلال سيطرته عليه.

وأوضح "هجرس"، في تصريحات له، اليوم السبت، أن اللقاء شهد إشادة مهمة ومميزة من السيناتور "ليندسي جراهام" بالدور المصري والحيوي في المنطقة، خاصة في حرب غزة، حيث وضعت مصر خطوطها الحمراء ووقفت بالمرصاد ضد أي تهديد يواجه تصفية القضية، مثمنًا إشادة زعيم الأقلية الجمهورية بدور القاهرة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليميًا وعالميًا أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها، كونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي، بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة، والأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية.

استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح

وثمن عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما يرتبط بها من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، فضلًا عن انعكاساتها على الأمن الإقليمي.

وأشار إلى أن الرئيس حرص على التأكيد على ضرورة انخراط جميع الأطراف بجدية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وبما يسمح بالتقدم نحو تطبيق حل الدولتين، كونه المسار الأمثل لضمان العدل والأمن المستدام بالمنطقة.

ولفت إلى أن ما فعله الرئيس السيسي حيال الأزمة الراهنة في غزة هو تتويج للجهود المصرية المبذولة لتهدئة الأوضاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وبداية لانفراجة حقيقية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بهدف خفض التصعيد المستمر بين الجانبين، ووقف جميع العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جميع مناطق قطاع غزة، ووقف الاجتياح العسكري للقطاع، تمهيدًا للتوصل إلى هدنات وصفقات أخرى لتبادل الأسرى والمعتقلين.