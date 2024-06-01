حبس المتهمة بنشر فيديوهات جنسية عبر السوشيال ميديا بالإسكندرية

“أنا بعمل فيديوهات جنسية علشان أجيب فلوس”.. اعترفات صادمة أدلت بها ساقطة أمام جهات التحقيق بالإسكندرية عقب ضبطها من قبل ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، وقد قررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تم مواجهة المتهمة بالفيديوهات التي قامت بإنشاءها، عقب فحص الهاتف الذي تبين وجود فيديوهات به.

وأقرت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها قامت بتصوير عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء وقامت ببثها على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسبة المشاهدات ثم تحقيق أرباح من المشاهدات لتلك الفيديوهات، موضحة أنها حققت من تلك الفيديوهات أرباحا مالية كبيرة.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، قد تمكنت من القبض على سيدة مسجلة جنائيا، لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء على منصات التواصل الاجتماعي، لتحقيق أرباح عير مشروعة في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية.