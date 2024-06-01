عزة مصطفى تطالب بتشديد الرقابة على المخابز والحفاظ على جودة الرغيف (فيديو)

طالبت الإعلامية عزة مصطفى، وزارة التموين بضرورة تشديد الرقابة على المخابز خاصة بعد رفع أسعار الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا للرغيف الواحد، مردفة: “ميبقاش الرغيف غلي وفيه تلاعب في سعر أو جودته”.

عزة مصطفى تطالب بتشديد الرقابة على المخابز بعد رفع أسعار الخبز

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المخابز تنتج 100 مليار رغيف خبز يوميًا، ولا بد من فرض رقابة للحفاظ على وزن وجودة رغيف الخبز ومنع التلاعب.

وأردفت: “مش عارفة إزاي نقدر نعمل رقابة على إنتاج 100 مليار رغيف في اليوم، لكن لازم يبقى فيه رقابة”.