الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أهمية تناول الماء خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة

أهمية تناول الماء
أهمية تناول الماء

يعد الماء عنصراً أساسياً لبقاء الإنسان على قيد الحياة، حيث يشكل حوالي 60% من وزن جسم الإنسان. تلعب المياه دوراً محورياً في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، مثل تنظيم درجة الحرارة، نقل المواد الغذائية، التخلص من السموم، وتزييت المفاصل. 

خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، تصبح أهمية تناول الماء أكثر وضوحاً لأسباب عديدة ومهمة، بحسب ما جاء فى موقع “بولد سكاى” المهتم بالأخبار الطبية.

 

أهمية شرب الماء في الصيف
 

من اهمية شرب الماء في الصيف تنظيم درجة حرارة الجسم:

في الأيام الحارة، يتعرض الجسم لدرجات حرارة عالية تتسبب في ارتفاع درجة حرارته الداخلية. يعمل العرق، الذي يتكون بشكل رئيسي من الماء، كآلية تبريد طبيعية. من خلال التبخر، يساعد العرق في تبريد الجلد والجسم. لذا، يجب تعويض الماء المفقود من خلال التعرق بشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على التوازن الحراري للجسم.

 

من اهمية شرب الماء في الصيف الوقاية من الجفاف:

الجفاف هو حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل: الصداع، الدوخة، التعب، وحتى الفشل الكلوي في الحالات الشديدة. يعتبر شرب الماء بانتظام وبكميات كافية خلال فترات الحرارة المرتفعة أمراً ضرورياً للحفاظ على رطوبة الجسم ومنع الجفاف. 

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من اهمية شرب الماء في الصيف تحسين الأداء البدني والعقلي:

يمكن أن يؤثر الجفاف سلباً على الأداء البدني والعقلي. حيث أن نقص الماء في الجسم يمكن أن يسبب ضعفاً في العضلات وزيادة في معدل ضربات القلب، مما يقلل من القدرة على ممارسة الأنشطة البدنية. كما يؤثر الجفاف على وظائف الدماغ، حيث يمكن أن يسبب صعوبة في التركيز والنسيان وتقلبات في المزاج.

 

من اهمية شرب الماء في الصيف تعزيز وظائف الكلى:

تلعب الكلى دوراً حيوياً في تنقية الدم من السموم والفضلات. تناول كميات كافية من الماء يساعد في تسهيل عملية التخلص من السموم عن طريق البول، ويقلل من خطر تكون الحصوات الكلوية التي يمكن أن تحدث بسبب قلة تناول السوائل.

 

من اهمية شرب الماء في الصيف المساهمة في صحة الجلد:

تعاني البشرة بشكل خاص خلال فترات الحرارة المرتفعة بسبب فقدان الرطوبة من الجسم. شرب الماء بانتظام يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد، مما يمنع الجفاف والتشققات ويحسن مظهر البشرة وصحتها.

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