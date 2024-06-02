عمرو العادلى: "حادثة شرف" أول كتاب اشتريته فى الصف الأول الإعدادى

مكتبات المثقفين 31

تعد المكتبة من أبرز ما تجده في منازل الكتاب والمثقفين، بل تكاد منازل بعضهم تتحول إلى مكتبات يعيشون فيها.

وحول مكتبات المثقفين، وكم فقدوا منها خلال تنقلاتهم وأسفارهم، وهل يعير الكاتب كتبه أو يستعيرها، وغيرها من المحاور التي يقدمها "الدستور" في سلسلة حوارات مكتبات المثقفين.

وفي الحلقة الـ31 من حلقات هذه السلسلة من الحوارات يحدثنا الباحث عمرو العادلي، عن مكتبته وأول كتاب اقتناه، وما الكتاب الذي لا يستطيع الاستغناء عنه، وأهم الكتب في مكتبته وغير ذلك.

وعمرو العادلي، كاتب روائي وقاص، صدر له العديد من الأعمال السردية التي تنوعت بين السرد الروائي والسرد القصصي، ومن مجموعاته القصصية صدر له مجموعات: "بائع السخانات"، "خبز أسود"٬ "جوابات للسما"٬ "حكاية يوسف إدريس"٬ "عالم فرانشي".

كما سبق وصدر لـ عمرو العادلي روايات: "إغواء يوسف"، 2011 ٬ "كتالوج شندلر"، 2013 ٬ "الزيارة"، 2014 ٬ "رحلة العائلة غير المقدسة"، 2015، "اسمي فاطمة"، 2017 ٬ "المصباح والزجاجة" رواية للأطفال والناشئة، 2017، "بعد المساء" 2019، "السيدة الزجاجية"، كما صدر له قبل أيام روايته الأحدث "مريم ونيرمين".

مكتبة

متي اشتريت أول كتاب؟

كنت في الصف الأول الإعدادي، وكان الكتاب هو المجموعة القصصية "حادثة شرف" ليوسف إدريس، لم أفهم حينها القصص بالكامل، لكني كنت مستمتعًا باللغة وفكرة الحدوتة، وكان الكتاب قديمًا من سور الأزبكية حين كان سورًا بالفعل، وحتى الآن مواظب على شراء الكتب القديمة ففيها سحر خاص.

ما أهم الكتب في مكتبتك؟

ألف ليلة وليلة، ويليه دون كيخوتة.

ما الكتاب الذي لا يمكنك الاستغناء عنه؟

الأعمال الكاملة لغسان كنفاني.

ما الكتاب الذي لديك منه أكتر من نسخة منه؟

مذكرات فيلليني للمخرج الإيطالي فيدركو فيلليني.

هل فكرت أن تستغني عن مكتبتك أو كتبت وصية بشأنها؟

لا، فالاستغناء لم يرد على بالي أبدًا، ربما ترتيبها وتوزيع الكتب التي تجاوزتها فكريًا، أما بشأن الوصية فلا أنشغل بمثل هذه الأمور، يكفي أنني مستمتع بالقراءة وحسب.

مكتبة

كم مكتبة فقدت لظروف خارجة عن إرادتك؟

لم أفقد مكتبة كاملة في أي وقت، ربما فقدت بعض الكتب بسبب النقل من سكن إلى سكن، وغالبًا لم تكن مهمة، فالكتب المهمة التي أفقدها غالبًا تكون الكتب التي أعطيتها لصديق وطمع فيها، ذات مرة قال لي صديقي القاص شريف عبد المجيد "أنا عمري ما أخدت كتاب من حد ورجعته".

ما الكتاب الذي تمنيت اقتناءه ولم تعثر عليه؟

ثلاثية السائرون نياما لهرمان بروخ.

هل تشتري كتب ولا تقرأها لظروف ضيق الوقت أو غيرها؟

أحيانًا، لكن دائمًا يصاحب ذلك إحساس بالندم.

هل تحدد ميزانية لتزويد مكتبتك موسميًا في مناسبات كمعرض الكتاب؟

لا، أتركها حسب التساهيل.

هل تعير كتبك لأحد وهل تستعيدها أم لا ترد إليك، وهل تستعير كتب من الأصدقاء وهل تعيدها؟

استعير الكتب وأردها لأصحابها، وتُستعار مني الكتب ولا ترد، الوحيد الذي يرد الكتب أخي عماد.