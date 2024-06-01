وزير الزراعة يفتتح معامل بناء القدرات لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء

افتتح السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي، معامل بناء القدرات لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء والممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بحضور الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وقيادات من الوزارة، وأساتذة من المركز.

وعقب الافتتاح قال القصير، إن إنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بترشيد المياه وقياس كفاءة المياه الجوفية واستدامتها والاهتمام بتصنيع الوحدات الصغيرة لتحلية المياه وهي نماذج تستفيد منها الدولة وكذلك القطاع الخاص.



وأوصى بتطبيق هذه المخرجات لتعظيم الاستفادة من النماذج البحثية والتوسع في البحوث الذي أثر على أرض الواقع كما وجه بتوحيد الجهود بين جميع المعامل المماثلة في مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لتعظيم الاستفادة من الأجهزة وإمكانيات جميع الباحثين في الوزارة.

ومن ناحيته صرح "شوقي" أن افتتاح المعمل جاء على هامش زيارة الوزير للمركز اليوم واجتماعه مع الباحثين بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لنقل رسائل وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تخدم قطاع الزراعة، موضحًا أن المعمل يضم أحدث الأجهزة لعينات المياه والتربة وعينات الأغشية المستخدمة في تحلية المياه، وجهاز قياس النظائر المستقرة لتحديد عمر المياه في الخزان الجوفي، ومعرفة أي مصدر تلوث للمياه الجوفية، وجهاز قياس مساحة السطح للمواد النانوية.

كما قام "القصير" بزيارة المعمل المركزي لتحليل عينات المياه والتربة، ومعمل توصيف عينات الأغشية المختلفة الذي يضم أحدث الأجهزة مثل المسح الضوئي الإلكتروني وقياس تحليل العناصر الثقيلة والطيارة، ومعمل البيئة النباتية وبه أحدث الأجهزة مثل HBLC.

إلى جانب زيارة تصنيع أغشية التناضح العكسي والتي تضم الماكينات الخاصة بتصنيع الأغشية وهى عبارة عن خط إنتاج متكامل، بالإضافة إلى الاضطلاع على مخرجات المشروعات البحثية المختلفة مثل: مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروع أغشية التقطير الغذائي، ومشروع معالجة المياه بالحافز الضوئي.