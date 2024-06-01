الداخلية تطلق المرحلة 26 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية (فيديو)

أطلقت وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك إطلاق فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد اعتبارًا من الأول من يونيو ولمدة شهر لتوفير كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتهدف تلك المبادرة إلى توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة مقارنة عن مثيلاتها في الأسواق، لرفع الغلاء عن كاهل المواطنين، من خلال الشوادر الموجودة في كل أقسام ومحافظات الجمهورية.

وشهدت تلك الشوادر إقبالا كثيفا من جانب المواطنين لشراء السلع، حيث وجدوا أسعارا في المتناول.