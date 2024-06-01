رسالة من علي معلول إلى جماهير الأهلي

وجه التونسي علي معلول ظهير النادي الأهلي، رسالة إلى جماهير الفريق لأول مرة بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا الأسبوع الماضي.

وكان معلول غاب عن الأهلي في ليلة التتويج بالبطولة الثانية عشر على حساب الترجي، في ستادة القاهرة بسبب الإصابة في وتر أكيليس.

وكتب معلول عبر حسابه الرسمي بـ “فيس بوك”: “مضى أسبوع على بطولة جديدة داخل النادي الأهلي وهي البطولة الأفريقية الرابعة لنا في الخمس سنوات الماضية والبطولة العشرين منذ انضمامي إلى الفريق قبل ثماني سنوات بالإضافة إلى تحقيق برونزية المونديال ثلاث مرات”.

‎وأضاف: “أتوجه بالشكر للإدارة ولكل زملائي على الدعم الذي قدموه لي منذ إصابتي سواء بالزيارة أو الاتصال بي وأشكرهم على تحقيقهم لوعدهم لي بالتتويج باللقب وأثق في قدرتهم على التتويج بباقي بطولات الموسم والأهلي دائمًا بمن حضر.. كما أشكر الجماهير على كل الحب والدعم الذي شعرت به.. وهو ليس غريب عن جماهير النادي الأهلي التي طالما دعمتني منذ يومي الأول وأكن لهم كل الحب والاحترام”.

‎وأتم: "كنت أتمنى التواجد مع الفريق في ستاد القاهرة والاحتفال معهم باللقب ولكن دعم زملائي لي باحتفالي الخاص كذلك بوجود قميصي في الاحتفالات بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي شعرت به من الجماهير جعلني أشعر أني حاضرًا بينكم،

‎حرمتني الإصابة من التواجد والاحتفال معكم ولكن سأبذل كل مجهود للعودة سريعًا إلى الملاعب الجهد والعطاء هو سلاح كل لاعب كرة قدم وهذا ما كنت أفعله منذ بدايتي مع كرة القدم وأنا مؤمن أن بالعمل والإصرار سأعود بشكل أقوى بإذن الله".