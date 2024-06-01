أبرز تصريحات وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 (إنفوجراف)

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات بشأن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، المقرر انطلاقها في يوم ١٠ يونيو الجاري للمواد خارج المجموع، و٢٢ يونيو للمواد الأساسية في جميع أنحاء الجمهورية.

ترصد الدستور بالإنفوجراف أبرز تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة، بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.



وجاءت ابرز التصريحات كالتالي:



١- 745086 يؤدون امتحانات الثانوية العامة في1981 لجنة



٢- وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة "تأكدوا من صحة البيانات"



٣- سحب جميع امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة



٤- أسئلة مقالية الثانوية العامة تستهدف تعويد الطالب على إنتاج إجابة

٥- لا يعتد بالإجابة في بوكليت أسئلة الثانوية العامة



٦- فتح لجان الامتحانات الساعة الثامنة ونصف



٧- إذا وجد الطالب أي خطأ في رقم الجلوس عليه التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة

٨- أبلغنا الجهات الأمنية بأسماء جروبات الغش الإلكتروني

٩- لا انقطاع للتيار الكهربائي أثناء عقد لجان الثانوية العامة

١٠- حوكمت تحويلات طلاب الثانوية العامة

١١- تعريب مواد اللغات لطلاب الثانوية العامة هذا العام

١٢- ٤ مسارات بنظام الثانوية العامة الجديدة والغاء التشعيب

١٣- الغشاش لا يحرم من الامتحانات لحين البت في أمره

١٤- كاميرات مراقبة بجميع لجان الثانوية العامة متصلة بغرفة عمليات الوزارة

١٥- إجراء حركة تغييرات عقب نتيجة الثانوية العامة