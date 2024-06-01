السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يبدأ الأحد المقبل.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

يتساءل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 وكيفية الحصول عليها من ماكينات الصراف الآلي.
 

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 
 

وزادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على محركات بحث جوجل عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بعد تبكيرها.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو  2024
 

يرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بعد تبكيرها.
 

فتح فروع بنك ناصر اليوم لصرف معاشات يونيو 2024

تعرف على موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

تبكير مواعيد صرف مرتبات يونيو بمناسبة عيد الأضحى
 

فيما قررت وزارة المالية تبكير مواعيد مرتبات يونيو 2024 للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وعيد الأضحى، بحيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024.
 

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو  2024
 

وحددت وزارة المالية الأيام من 9 إلى 13 يونيو ٢٠٢٤ لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
 

موعد عيد الأضحى 2024 في مصر

وفي سياق متصل، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد وقفة عرفات 2024، والتي من المقرر أن تكون يوم السبت الموافق 15يونيو 2024.

يبدأ  شهر ذو الحجـة 1445هـ فلكيًا في مصر توافق يوم الإثنين 7 يونيو 2024 م في حين ان موعد وقفة عرفات 2024، 9 من ذي الحجة 1445هـ فلكيًا في مصر توافق يوم السبت 15 يونيو 2024 وموعد عيد الأضحى 2024، 10 من ذي الحجة 1445 هـ فلكيًا في مصر يوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024 وتستمر لمدة ٤ ايام حتي الخميس ٢٠ يونيو في حين تستمر الإجازة الي يوم  ٢٣ يوليو بعد اجازة عيد الاضحي والإجازة الاسبوعية يومي الجمعة والسبت لتصبح العودة من الإجازة وبداية العمل يوم الاحد ٢٣ يونيو.

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