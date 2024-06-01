ضبط 17 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية

تمكنت الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط عدد من المخابز تبين بيع أصحابها كمية من الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء بإجمالي 3 أطنان و٥ شيكارة، فضلا عن ضبط ٣ مخابز لقيامهم بإنتاج خبز مدعم نـاقـص وزن باجمالي نقص ١٥ جراما للرغيف خلال حملاتها الموسعة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز بنطاق مركز ومدينة شبين الكوم.

و في مركز ومدينة أشمون تم ضبط ٦ مخابز تبين قيام أصحابهم بالتصرف ببيع كمية من الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء بإجمالي ١٤ طن وتجميع ٥٠ كيلو دقيق للتربح بدون وجه حق وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على المخابز مؤكدا على متابعته اللحظية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين لضمان إحكام الرقابة والالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، مشددا على استمرار تلك الحملات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.

ويتم ذلك فى ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام العمل بها وإنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقا للصالح العام تزامنا مع أول أيام تطبيق قرار مجلس الوزراء برفع سعر رغيف الخبز المدعم وزن 90 جرامًا من 5 قروش إلى 20 قرشا.